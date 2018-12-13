  • BIST 91.387
  • Altın 213,528
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0564
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

YDÜ Sigortacılık Sektörünün Nitelikli İstihdam İhtiyacını Karşılayacak

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Geleceğin Meslekleri Arasında Gösterilen ve Kariyer Fırsatları Gittikçe Artan Sigortacılık Sektörünün Nitelikli İstihdam İhtiyacını Karşılayacak
YDÜ Sigortacılık Sektörünün Nitelikli İstihdam İhtiyacını Karşılayacak

Kurulduğu günden itibaren aklın ve bilim ışığında ilerleyerek “3. Nesil Üniversite Modeli” özelliği kazanan ve uluslararası tanınırlığa ulaşarak ülkemiz ile bölgemizde yükseköğretim eğitiminin öncü kurumlarının başında gelen Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı “Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri” lisans bölümü açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri Lisans programına 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde Kıbrıslı öğrenci kabulüne başlanacağı belirtildi.

Nitelikli Mesleki Eğitim ile Sigortacılık Alanında Çalışacak Uzman ve Ara İnsan Gücü Yetiştirilecek…

Küreselleşen ve rekabet seviyesi giderek yükselen piyasalarda her geçen gün analitik düşünce yapısına ve etik değerlere sahip nitelikli kişilere duyulan ihtiyacın artması ile finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip uzmanlar, yönetici adayları yetiştirilmesi hedefiyle Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri Bölümü’nün hayata geçirildiği kaydedildi.

Sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenlik alanında yasal ve akademik bilgilerin lisans seviyesinde öğretileceği bölümde, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış,  müşteri davranışları ve segmentasyona dayalı iş modellerini oluşturabilme becerisine sahip, sektörün ürün geliştirebilen yenilikçi yeteneklere olan ihtiyaçlarının karşılanması hedefine yönelik mezunlar yetiştirilecek.

NearEast Hayat’ta İstihdam ve Staj İmkânı Sağlanacak…

Öğretim kadrosundaki hocaların özel sektör tecrübe ve bilgiler ile teorik dersler alacak olan öğrencilere, dünyada giderek artan sigorta işletmeciliği ve işleyişine yeni bir anlayış getirerek Hayat ve Sağlık sigortası pazarında öncü bir şirket olma yolunda ilerleyen NearEast Hayat bünyesine staj ve iş olanağı da sağlanacak. Öğrenciler bu imkan sayesinde mezun olmadan önce sektörü tanıyarak, sahip oldukları bilgilerini sektörde kullanarak eksiklerini tespit edecek, öğrendiklerini tecrübeyle birleştirme ve sektörle ilişkilerini geliştirebilmeleri bakımından imkanlara kavuşacaklar.

Sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan profesyonel ve yetkin ara eleman açığının kapatılmasını sağlayacak bölümde, NearEast Hayat bünyesine de sigorta sektöründe hizmet vermek üzere; sigortacılık alanında çözüm üreten, pazarlama kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olan, sektörü ve piyasayı analiz edilmesini sağlayan, risk ve hasar kavramları ile bu iki sürecin ne şekilde yönetileceği konularında bilgi ve donanıma sahip olan kişiler de kazandırılacak

Mezunlar Gerek Ulusal Gerekse Uluslararası Hizmet Veren Kurumlarda Uzman Olarak Çalışabilecek…

Sigortacılık ve Aküterya Bilimleri mezunları; NearEast Hayat bünyesinde istihdam olanağı yanında Sigorta acentelerinde, Banka ve Sigorta Şirketlerinde uzman olarak, Broker Şirketleri, Finans Kurumları, Hayat Sigortası Şirketleri, Sağlık Sigortası Şirketleri, Kredi Kuruluşları, Reasürans Şirketi, Hazine Müsteşarlığı, Uzman ve Danışman Şirketler, Sigorta Eksperliği, Hukuk Büroları gibi şirket ve kurumlarda çalışabilecekler.

Sigortacılığın Geleceği Parlak…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu yaşam süresinin uzaması, sağlık sektörü ve buna bağlı sektörleri de olumlu anlamda etkilemesi bakımından sigortacılık mesleğinin bu anlamda öne çıkan mesleklerden biri olarak dikkat çektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Eyüpoğlu, yapılan araştırmalara göre dünyada sigorta sektörünün 2020 yılına kadar yüzde 20’li oranlarda büyüyeceğini ve bunun da sektörün çok daha fazla istihdam sağlayacağı anlamına geldiğini ifade ederek, kariyer planlaması yapan gençlere sigortacılığın geleceğin mesleği olduğunu göz önünde bulundurarak karar vermelerini önerdi.  

Sigorta sisteminin etkisi gün geçtikçe artan temel hizmet alanlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, “Gerek sağlık, konut, kasko gibi bireysel alanlarda gerekse kurumsal nitelikteki sigortalarla can ve mal güvenliğine katkılarda bulunan sigorta hizmetleri dünyada yükseliş trendini göz önünde bulundururken, Yakın Doğu Üniversitesi olarak sigorta sektörünün yeni ihtiyaçlara göre ürünler ve kampanyalar geliştiren dinamik ve yaratıcılığa açık yönleriyle, genç insan kaynağı dinamizmi yaratmak istiyoruz” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Hacımehmet Aynı Anda Geçirdiği 3 Operasyon İle Sağlığına Kavuştu12 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi Ulusal ve Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde12 Aralık 2018 Çarşamba 11:13
  • Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”11 Aralık 2018 Salı 15:05
  • YDÜ Öğrencilerinden Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’na Anlamlı Bağış11 Aralık 2018 Salı 14:07
  • Özel Gereksinimli Çocuklarla Sanat Terapisi Ve Resim Çalışmaları Yapılarak 2019 Yılı Takvimi Oluşturuldu10 Aralık 2018 Pazartesi 16:06
  • Spor Politikası ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Kalitesi Masaya Yatırıldı10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01
  • YDÜ Öğretim Üyeleri Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisinde Hakemlik Yapt10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Türkoloji Alanında Önemli Bir Yeri Olan Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisinde Hakemlik Yaptı…10 Aralık 2018 Pazartesi 15:10
  • Özel Gereksinimli Çocuklarla Sanat Terapisi Ve Resim Çalışmaları Yapılarak 2019 Yılı Takvimi Oluşturuldu…10 Aralık 2018 Pazartesi 14:30
  • Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi09 Aralık 2018 Pazar 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti