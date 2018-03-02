YDÜ Sözün Yazıya, Geçmişin Kayda Geçirildiği Sözlü Tarih Projesine Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülen “Siyasi Seçilmişler Gözüyle” Sözlü Tarih Projesi’ne Parlamenterler Birliği Eski Genel Başkanı ve Cemaat Meclisi üyesi Macit Hakkı Yusuf ile gerçekleştirilen mülakatla start verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü yürüttüğü “Siyasi Seçilmişler Gözüyle” Sözlü Tarih Projesikapsamında ilk mülakatını 1960 Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi üyesi ve KKTC Parlamenterler Birliği Eski Başkanı Macit Hakkı Yusuf’a düzenlediği ziyaret ile gerçekleştirdi. Ziyarette proje ekibinden bilgi alan Hakkı Macit Yusuf, geçekleştirdikleri ziyaret için Yakın Doğu Enstitüsü’ne teşekkür etti. Projenin detaylarını Hakkı Macit Yusuf ile paylaşan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Yakın Doğu Enstitüsü Bilimsel Projeler ve Yayınlar Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı projenin gelecek nesilleri bilimsel bir sistematik ışığında bilgilendirmeyi amaçladığını ve ileriye dönük sosyo-ekonomik, politik ve kültürel çalışmalarda kullanılabilecek bilime dayalı özgün bir düşünsel zeminin temelini oluşturacağını ifade ettiler.

Macit Hakkı Yusuf: Gelecek nesillerin tecrübe ve birikimlerimizden yararlanmasını temenni ediyorum

Gerçekleştirilen mülakatta Yakın Doğu Enstitüsü’nün sorularını yanıtlayan Avukat ve Emekli Parlamenter Macit Hakkı Yusuf, hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgi vererek Cemaat Meclisi’nde temsilcilik görevi yürüttüğü dönemdeki anı ve tecrübelerini paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, mülakatta, birçok farklı konuda değerlendirmelerini de proje ekibine aktaran Macit Hakkı Yusuf, Kıbrıs Türk halkının zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiği bir dönemde görev yaptığını belirterek tecrübelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Macit Hakkı Yusuf yaptığı açıklamada projenin ülke tarihinin aydınlatılmasına önemli bir katkı koyacağına inandığını belirterek gelecek nesillerin aktarılan tecrübe ve birikimlerden yararlanması temennisinde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’ne gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür eden Macit Hakkı Yusuf, proje ekibine başarılar diledi.

Koldaş: Proje, kamuoyunu ve gelecek nesilleri bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürüve proje yöneticisi Doç. Dr. Umut Koldaş gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk toplumunun siyasi seçilmişlerinin sesinin kayıt altına alınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan proje kapsamındaki mülakatlara Emekli Parlamenter Macit Hakkı Yusuf ile başlamaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirtti.Macit Hakkı Yusuf’un 1960 Cemaat Meclisi’nde yani Kıbrıs Türk siyasi tarihinde çok kritik bir dönemde görev yaptığını belirten Doç. Dr. Koldaş, tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaştığı için Macit Hakkı Yusuf’a teşekkür etti. Proje hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Umut Koldaş, “Kıbrıs Türk siyasi tarihi üzerine yapılan ciddi araştırmalar bulunmasına rağmen siyaset yapma sürecine ilk elden katılan ve bu süreçleri belirleyen siyasi seçilmişlerin görüşlerini bir kaynakta toplayan sistemli bir sözlü tarih çalışması bugüne dek yapılmadı. Bu çerçevede projemiz sağlayacağı özgün veri ve bulgular ile ifade edilen boşluğu doldurma ve kamuoyunun bu konuyla ilgili bilgilenme-bilinçlenme süreçlerine katkı koymayı amaçlıyor” dedi.

Çıraklı: Proje, Kıbrıs ve uluslararası kamuoyu açısından özgün bir değere sahip

Yakın Doğu Enstitüsü Bilimsel Projeler ve Yayınlar Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı da yaptığı açıklamada 1960 yılından itibaren Kıbrıs Türk toplumunu farklı yasama organlarında temsil eden tüm siyasi seçilmişlerle gerçekleştirilecek mülakatlara dayandığını ifade ederek, proje’nin 1yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Projenin kapsamı açısından Kıbrıs Türk siyasi literatüründe bir ilk olacağını aktaran Çıraklı, bu özelliğiyle de gerek Kıbrıs halkları ve yönetenleri gerekse uluslararası kamuoyu açısından özgün bir değere sahip olacağını vurguladı. Projenin kapsamı hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Mustafa Çıraklı, “ Cemaat meclisinden bu yana siyasi yönetim dönemlerine göre yapılacak olan analizde, bu dönemlerde görev yapmış seçilmişlerle bu süreçlerin yerel ve uluslararası dinamikleri incelenecek. Yine bu dönemlerde ön plana çıkmış siyasi konular (ekonomi, Kıbrıs müzakereleri, kamu düzeni ve kamu reformu, sosyo-kültürel yaşam, Avrupa Birliği) detayları ile irdelenecek. Projenin ana hedeflerinden bir tanesi ülkemiz siyasi kültürünün ampirik bilgiler ışığında ortaya konacak tartışmalarla geliştirilmesi ve gelecek nesillerin faydalanacağı bir siyasi sözlü tarih arşivinin oluşturulması” dedi. Dr. Çıraklı, toplumun tüm kesimlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerinin de proje tamamlanması ardından düzenleneceğini sözlerine ekledi.