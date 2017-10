YDÜ Spor Kulesi düzenlenen törenle hizmete açıldı

120 eğitmen ve personelle her yaşta ve her branşta spor hizmeti sunacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi kampusu içerisinde yer alan Spor Kulesi’nin açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün başta olmak üzere, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi temsilcisi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör ve Rektör yardımcıları, Milletvekilleri, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Personeli ile Davetliler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit birer konuşma yaptı.

Sağlıklı Bir Ortamda Bilinçli Spor hizmeti Verilecek…

Törende ilk sözü alan Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, sporun sağlıklı yaşamdaki önemine dikkat çekerek, düzenli ve bilinçli egzersiz programları sunacaklarını söyledi.

Her yaşta ve her branşta sporu desteklemek ve yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten Turgut Zabit, “Spor Kulesi’nde, alanında uzman 120 eğitmen ve personel ile tüm sporseverlere en son teknolojik cihazlarla bilinçli, planlı ve programlı spor hizmeti sunacağız” dedi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, vakitlerini sağlıklı yaşam için spor yaparak geçirmelerini sağlamak, bayanların sosyal, zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak ve çocukların da kendilerine olan öz güvenleri ve öz değerlerini geliştirmek için sporun en önemli araç olduğuna vurgu yapan Turgut Zabit, bu vesileler ile en küçük ayrıntısına kadar ince eleyip sık dokuyarak, her yaşta spor imkanı sunan bir Spor Kulesi geliştirdiklerini ve inşa ettiklerini söyledi.

Her Yaş Grubuna ve Özel Gereksinimli Bireylere Spor İmkanı Sağlanacak…

Birçok spor dalı, sayısız seans gruplarının yer alacağı Spor Kulesi’nde yaş gruplarına özel dans eğitimleri verileceğini dile getiren Zabit, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kendi yaş grupları ile kendi yaş gruplarına özel aletlerle spor yapabilme olanağı sağlayacak özel odalarla birlikte özel seanslar bulunacağını anlattı.

Zabit, spor branşları yanında sporcu beslenmesi ve ürünleri ile diyetisyen hizmeti eşliğinde Çocuklar ve Bayanlara Özel Bölümler ile uygun hizmet verileceğini de söyleyerek, özel gereksinimli bireylerin kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler tarafından spor yapabilme olanağına sahip olacaklarını belirtti.

Spor kulesinde son teknolojik cihazların yer alacağını belirten Zabit, İtalyan marka Panatta ürünlerini kullanılacağını, Vücut analiz cihazı (inbody), cryo terapi (soğuk lipoliz cihazı), ozon sauna (sıcak hava terapisi), body shape (kan dolaşım sistemini hızlandırma), xbody (elektriksel kas uyarım cihazı) ve zero runner (eklemlere sıfır baskı koşu bandı)ile hizmet sunacaklarını anlattı.

Spor kulesinin yapısal ve sunacağı sportif imkanlardan bahseden Turgut Zabit, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürdürmek isteyen herkesi Spor Kulemize davet etti.

Donanımlı, Sağlıklı Ve Çağdaş Bir Ortamda Spor Yapılabilecek Bir Tesis…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 3600 metre kareden ve 9 kattan oluşup son teknolojik aletlerle donatılmış bir spor merkezidir.

Kulenin zemin katı danışma, vitamin bar- cafe ve suplement storedan oluşuyor. Burada, ayrıca Diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme menülerine yer alacak. Kulenin birinci katında soyunma odaları, duşlar, Diyetisyen ve Terapi Merkezi’nden yer alıyor. Dünyaca ünlü otomotiv devi Ferrari’nin tasarımcısı Pinin Farina tarfından tasarlanıp çizilen ve düyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen İtalyan markası Panatta aletleri 2. 3 ve 4. katta yer alacak. Spor Kulesinin 4. katı sadece bayanlara özel olarak hazırlanmış bir salondur.

Beşinci katta ise trx, yoga, pilates, total body vb. gibi grup egzersiz seansları sunulacağı iki adet stüdyo bulunuyor. 6. katta tamamen çocuklara özel hazırlanmış olup çocuk jimnastiği ve çocuk fitnesi için tasarlanmış bir bölüm. Spor Kulesinin yedinci katında daha fazla kitleye hitap edebilmek için hazırlanmış grup egzersizleri yapılabileceği bir stüdyo bulunuyor. Sekizinci katta ise BJJ, Boks, Kick Boks, MMA gibi dövüş sporlarının yapılacağı stüdyo yer alıyor.

Kıbrıs Türk Halkına Uygulanan Haksız Ambargolara Karşı Atılmış Bir Adım

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını dünyayla bütünleştirecek bir adım attıklarını ifade ederek, spor kulesinin ambargolarla sınırlanmaya çalışılan bir halkın spor yoluyla dünyaya açılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Doç. Dr. Günsel, “Bu kule Türk halkını dünya sporundan yalıtmaya çalışanlara ve halkımızı uluslararası platformlarda temsiline tahammül edemeyenlere verilen bir yanıttır. Kulemizin göğe yükselen her bir katı ülkemize ve toplumumuza uygulanmakta olan haksız ambargolarını aşma yolunda sistemli bir şekilde yapılan yatırımı temsil etmektedir” dedi.

Doç. Dr. Günsel şöyle devam etti; “Spor kulemiz, insanımızın spor aracılığıyla dünyayla bütünleşmesine engel olmaya çalışanların çabalarının sonuçsuz kalacağının en büyük ispatlarından biridir. Ülkemiz sporcularının ve konuk uluslararası sporcuların kulemizin koşu bantlarında attığı her adım ülkemizin spor ambargolarını aşma yolunda attığı bir adım olacaktır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının Kıbrıs Türk halkının sınır tanımaz ruhunu spor vasıtasıyla uluslararası platformlara taşımasının en güzel örneklerden biri olduğunu belirten Doç. Dr. İrfan Günsel, “Basketbol takımımızın uluslararası turnuvalarda rakip potalara bıraktığı her sayının insanımıza ambargolara karşı verilen cevaptır” dedi.

Doç. Dr. Günsel ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sporun her branşına ve sporcusuna yaptığımı önemli yatırımlar sonucunda bünyesinde son yıl içinde 1062 şampiyonluğa imza atmış 1400’ün üzerinde lisanslı sporcu bulundurduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlıklı Bir Ortam ve Çevrede Spor Yaşam Biçimi Haline Getirilecek

Adamızın her türlü sporun yapılmasına imkan verildiğini ve bu spor olanaklarından hakkıyla yararlanılabilmesi için sistemli ve planlı spor yatırımlarının hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Günsel, spor kulesinin sağlıklı şartlarda spor yapılabilecek tesis ihtiyacı karşılamanın ürünü olduğunu söyledi. Doç. Dr. Günsel, Spor Kulesinin yalnızca ülke sporunun ve sporcularının gelişimine değil aynı zamanda ülkemizin uluslararası platformlarda tanınırlığına da önemli katkı koyacağı ifadelerini kullandı.

Halkımızı dünya ülkelerinde olduğu gibi sporun yaşam biçiminin bir parçası haline getirilmesi amacını taşıdıklarını ifade eden Doç. Dr. Günsel, spor kulesiyle insanlarımızın günlük spor yaşamlarını kolaylaştırıp onları düzenli spor yapmaya teşvik edeceklerini dile getirdi.

“Sevdalı Olduğumuz Topraklara Kökleşerek Yeni Eserler Kazandıracağız”

Konuşmasının sonunda eğitimden spora, ekonomiden inovasyona kadar tüm alanlarda yeni eserler inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Doç. Dr. İrfan Günsel, bu topraklara nasıl sevdalı olduklarını anlattı.

Her yeni eseri bu topraklara kazandırdıklarında daha tohumken bu topraklara düşüp bize can veren dedelerimizin ve ninelerimizin ilk alın terinin ve gözyaşının heyecanını duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Bu yüzdendir ki çocuklarımızın gülümseyen gözlerinin ışık vereceği geleceği inşa etmek adına adımlarımızı atarken dede ve ninelerimizin bize gülümseyen aydınlık yüzlerini hatırlayıp her fırsatta onları anıyor, dua ve şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızdan ve köklerimizden aldığımız güçle sevdalısı olduğumuz ülkemize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz, edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Ülkemizde sporun gelişmesi için ter dökmeye devam edeceklerini dile getiren Doç. Dr. Günsel, Spor Kulesinin Kıbrıs Türk halkına ve sporuna hayırlı olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

“Dünyadaki Spor Gelişmeleri Kıbrıs Türk Halkının Emrine Getirildi…”

“Yakın Doğu ailesi açılım, yatırım ve yenilikleri takip etmek demektir” ifadeleriyle sözlerine başlayan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Spor Kulesi ile dünyadaki spor gelişmelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının emrine taşındığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en fazla yatırıma ihtiyacı olan ülkelerden biri olduğunu ifade eden 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, binlerce kişiye istihdam sağlayan Yakın Doğu ailesinin üniversite hayatı ile başlayarak çeşitli alanlarda dünyadaki gelişmeleri kendi ülke insanının emrine sunmak için yatırım yaptığını dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesinin yaptığı yatırımların teşvik örneği olmasını temenni eden Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kalkınmakta olan ve üniversite mezunlarının arttığı bir ortamda yeni yatırımlarla istihdam sorununa katkı sağlanacağını dile getirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ülkemize geliyor. Bu spor kulesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde isim yapacak ayrıca dünyada ismini duyuran sporcular yetişecektir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.

Başbakan Özgürgün; “Yakın Doğu ailesi Kıbrıs Türk halkı için en iyisini, en güzelini, çağdaş olanı düşünüyor…”

Törende son sözü alan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, ilklerin mimarı olan Yakın Doğu ailesinin yeni bir hayalinin hayata geçtiğini ve Ortadoğu ile Avrupa Birliği’nde olmayan büyük bir projenin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yatırım yapmak için ülke sevdalısı olunması gerektiğini dile getiren Başbakan Özgürün, Günsel ailesinin bıkmadan, usanmadan başta eğitim ve sağlık olmak üzere insana hizmet veren yatırımlar yaptığını belirtti. Özgürgün, “Kendi kaynakları ile Avrupa şampiyonu bir Kadın Basketbol Takımı yaratarak spor ambargosunun kırıldığını göstermiştir” dedi.

Yakın Doğu ailesinin her zaman ülke insanı için en iyisi, en güzeli, en çağdaş misyonunu taşıdığına vurgu yapan Başbakan Özgürgün, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak çağdaş bir Spor Kulesi’nin gençliğe ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından törene katılanlar Spor Kulesi’ni gezdi.