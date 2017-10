YDÜ Spor Kulesi Müdürlüğü’ne Turgut Zabit getirildi

120 eğitmen ve personelin görev alacağı ve 25 Ekim 2017 tarihinde KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Müdürlüğü’ne Turgut Zabit getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık ve Kondisyon Merkezi müdürlüğünü yürüten aynı zamanda Fitness Antrenörlüğü görevi de yapan Turgut Zabit’in Spor Kulesi Müdürlüğü’ne atandığı duyuruldu.

Her Yaşta ve Her Branşta Spor

Spor Kulesinde, son teknoloji ürünü kardio cihazları ile fitness, step, aerobic, spining, TRX, Kangoo Jumps, Total Body, uzak doğu sporları ve daha çok bir branşta hijyenik bir ortamda spor yapma imkanı sunulacak. Pilates, Yoga, Functional Balance, X Body, Zumba, Spinning, Boks, Brazilian jiu jitsu, Shotokan karate, Kettlebell, Cimnastik gibi sayısız seans gruplarının yer alacağı merkezde okul öğrencileri için dans eğitimleri verilecek.

Spor Kulesi’nde spor branşları yanında sporcu beslenmesi ve ürünleri ile diyetisyen hizmeti eşliğinde Çocuklar ve Bayanlara Özel Bölümler ile uygun hizmet verecek.

Özel Gereksinimli Bireyler Unutulmadı…

Spor kulesinde özel gereksinimli bireyler de unutulmadı. Özel gereksinimli bireyler kendileri için özel olarak hazırlanan programlarla uzman eğitmenler tarafından antrenman yapabilme olanağına sahip olacaklar.

Spor Salonlarında Nadir Bulunan Cihazlar Merkezde Yer Alacak…

Otomotiv devi Ferrari'nin tasarımcısı olan Pininfarina tarafından tasarlanıp çizilen ve dünyanın en iyilerinden olan İtalyan markası Panatta ürünlerinin kullanılacağı salonda, yeni spor trendleri de yer alacak.

İleri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde üretilmiş, İnbody, Bodyshape yürüyüş bandı ve Kriyoterapi sauna, vücut analizi cihazları ile sağlıklı zayıflama ve incelme yanında sıkılmadan spor yapabilme sağlanacak. Ayrıca, renk terapisi, hava iyonizasyon, ozon tedavisi, elektro stimulasyonu, LED foto gençleştirme – kolajen, aromaterapi, vakum etkisi, infrared ısınma, activ cryo gibi uygulamalarda yeni fitness merkezinde uygulanacak.

Turgut Zabit: “Spora ve Sağlığa Yatırım Yapılmalı…”

Yeni açılacak fitnesin premium hizmetler sunacağını anlatan Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, yeni salonumuz sayesinde, Lefkoşa bölgesi başta olmak üzere donanımlı, sağlıklı ve çağdaş bir ortamda spor yapılabilecek bir tesis daha kazandırdık” dedi.

Merkezin pek çok branşta sportif faaliyete ev sahipliği yapacağını ifade eden Turgut Zabit, sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Zabit, “Tüm çocukların tüm gençlerin ve yetişkin vatandaşların arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşması için Yakın Doğu Üniversitesi her türlü yatırım ve desteği yapmaya çalışıyor. Hem çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlayacak, hem de sağlıklı bir nesil yetiştirmek hedefiyle oluşturulan 9 katlı spor merkezimiz her yaştan insanımızın herkesin faydalanabileceği şekilde dizayn edildi. Her katında farklı bir branşın yer alacağı Spor Kulesinde diyetisyen eşliğinde beslenme programları da hazırlanacak. Kas ve iskelet sağlığının korunmasını dikkate alarak dünyanın en seçkin rahat kolay kullanım sağlayan aletlerini tercih ettik. Ayrıca sağlıklı zayıflama ve incelmeyi sağlayan son teknolojik cihazlar da merkezimizde yer alacak. Vücudunuzu saran fazla kilolardan kurtulmak, sağlıklı bir şekilde yaşamınıza devam etmek, forma girmek ve her yönden fit bir vücuda kavuşmak için spor yapmanın ayrıcalıklı keyfine ortak olmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Turgut Zabit, “Tüm halkımızı, sağlıklı bir yaşam için spora davet ediyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Turgut Zabit Kimdir?

Turgut Zabit; 30 Haziran1980 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu Şht.Tuncer İlkokulunda okuduktan sonra orta okul hayatını Şht.Hüseyin Ruso Ortaokulunda tamamladı. Liseyi Lefkoşa Türk Lisesi Edebiyat Bölümünde tamamlayan Zabit, Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Şu an Özel Eğitim Bölümünde Yüksek lisansını sürdürüyor. Uzun yıllar futbol oynayan Turgut Zabit, futbol sporuna ara vermek zorunda kaldı ve fitness sektörüne katıldı. 20 yıldır fitness sporuyla ilgilenmekte ve fitness antrenörlüğü yapmaktadır. Ayrıca boks antrenörlüğü yapan Zabit Özel gereksinimli bireyler için kendi özel oluşturduğu ekibi ile hazırladığı antrenman programları yaptırmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Turgut Zabit, 3 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık ve Kondisyon Merkezinde Müdür olarak görev yapıyor.