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YDÜ Spor Kulesi’nden Bir Proje Daha: Çevre Sağlığına Katkı Projesi

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YDÜ Spor Kulesi’nden Bir Proje Daha: Çevre Sağlığına Katkı Projesi
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Ekim ayında hizmete giren ve en modern cihazların yanında özel diyetisyen, sporcu sağlığı ürünleri ile spora yeni bir trend getiren Spor Kulesi, örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Sağlık için uzman eğitmenlerle birlikte bilinçli spor hizmeti veren Spor Kulesi,  “Sağlığımız için spor yapıyor, su içiyoruz. Çevremizin geleceği için de su şişelerini topluyor, geri dönüşüme kazandırıyoruz”  sloganıyla geri dönüşüm projesine imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Spor Kulesi yönetici ve eğitmenlerinin destek verdiği, spor yapan üyelerden Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin girişimi ile başlatılan projede, boşalan su şişeleri özel mavi torbalarda biriktiriliyor ve her hafta geri dönüşüme gönderiliyor. 

Turgut Zabit: “Projemizle Örnek Olmak İstiyoruz…”

Başlattıkları proje ile ilgili konuşan Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, çevre temizliğine katkı koymanın yanı sıra suların ve denizlerin plastik şişelerle kirlenmemesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi olarak en modern cihazları yanında özel diyetisyen, sporcu sağlığı üniteleri ile Kuzey Kıbrıs’ta özel hizmetlere imza atıklarını anımsatan Turgut Zabit,  “Üyelerimize sağlık için günde en az 1.5-2 litre su içmek ve haftada en az 3 kez birer saat düzenli spor yapmak gerektiğini hatırlatıyoruz. Kişilerin vücut sağlığı kadar çevre sağlığının da önemli olduğunun bilinciyle  tüketilen su şişelerini de toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor, böylece çevre temizliğine de katkıda bulunuyoruz. Sularımızın ve denizlerimizin plastik şişelerle kirlenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Zabit, eğitmen ve sporcu arkadaşları ile tüm çalışanların katkılarıyla başlatılan bu projenin tüm spor salonlarına örnek olmasını diledi.

Spor Salonlarında Örnek Olacak Bir Proje Başlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, Ocak 2017’den bu yana “Kıbrıs’ı ve Yakın Doğu Üniversitesini seviyoruz, çevreyi korumak için plastik su şişelerini geri dönüşüme kazandırıyoruz” sloganıyla derse boş plastik su şişesi getiren öğrencilerine Çevre Koruma Puanı vererek başlattığı sosyal sorumluluk projesini yaygınlaştırmaya çalışan Prof. Dr. Filiz Meriçli de “Spor Kulesi müdürümüz ve eğitmenleri ile tüm Kıbrıs’taki Spor Salonlarına örnek olacak bir proje başlatılmış oldu” dedi. Bu iyi örneklerin daha da arttırılması için herkesi destek olmaya davet eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kuzey Kıbrıs’ı plastik şişe çöplüğü yapmaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

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