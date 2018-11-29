YDÜ Sporcuları Doğukan Ulaç Ve Emre Ersoy’dan Rekor Haberi Geldi

Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Doğukan Ulaç ile Emre Ersoy İstanbul'da katıldıkları Türkcell Türkiye Uzun Kulvar ve Türkiye Milli Takım seçmelerinde rekor kırdılar...

Yakın Doğu Üniversitesi Sporcuları Doğukan Ulaç ve Emre Ersoy KKTC Rekorunu Kırdılar

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye Yüzme Federasyonunun Ümit Saka anısına İstanbul’da düzenlediği 28 Kasım – 2 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan Türkcell Türkiye Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri’ne katılılan Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Doğukan Ulaç, 100 m Serbest Kategorisinde 00.54.68’lik derece ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekorunu ve Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Emre Ersoy, 100 m Serbest Kategorisinde 00.57.53’lük derece ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 14-15-16 Yaş rekorunu kırdı.

Beş gün sürecek olan yarışlarda Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Emre Ersoy; 3. gün 50 m Serbest ve 100 m Sırtüstü, 4. gün 50 m Sırtüstü, 5. gün 100 m Kelebek Kategorilerinde ve Doğukan Ulaç; 1. gün 1500 m Serbest, 2. gün 100 m Serbest, 4. gün 200 m ve 800 m Serbest, 5. gün 400 m Serbest Kategorilerinde yarışacak.