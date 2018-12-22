YDÜ Sporcusu Emre Ersoy, Türkiye 4'ncüsü ve KKTC Yaş Rekorunun Sahibi Oldu

Türkiye Yüzme Federasyonunun 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlemekte olduğu Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nın ikinci gününde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Karması’nda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu Emre Ersoy, 100 m Serbest Kategorisinde 00.55.20’lik deresiyle Türkiye 4.’sü oldu.
Ersoy aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 14-15-16 Yaş Rekorunun sahibi oldu.
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