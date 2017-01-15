YDÜ "tam yol ileri" diyor

Adana ASKİ 76 – 89 Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi zirve takipçisi olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana ASKİ’yi 89-76 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi farklı kazandığı bu maçla, galibiyet serisini 6’ya çıkardı ve ilk devreyi 10 galibiyet 3 mağlubiyetle tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi hücumda aldığı sorumlulukla bütün periyotları üstün tamamladı. Yakın Doğu’nun asistlerde üstünlük elde ettiği maçta, Kayla Mc Bride da ilk kez forma giyerek etkili oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Yakın Doğu Üniversitesi ilk 3.5 dakikada öne geçti. Rakip ekip Adana ASKİ sayı üretmeye çalışsa da Quanitra Holingsvorth, Courtney Vandersloot ve Kayla Mc Bride’ın sayılarına çözüm bulamadı. Courtney Vandersloot'un organizasyonunda hücumda doğru ve boş atışları bularak farkı 20 sayıya kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 27-9 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 12. dakikada farkı 17 sayıya çeken Yakın Doğu skoru 16-33’e taşıdı. Bulduğu sayılarla oyunu domine eden Yakın Doğu Üniversitesi hücümda sorumluluk aldığı periytaa 2:22 dakikada skoru 49:28 yaptı. Son 30 saniyede Courtney Vandersloot’un sayılarıyla soyunma odasına 51-36 önde gitti

Üçüncü periyoda hızlı giren ve rakibine sayı bulmada izin vermeyen Yakın Doğu Melekleri son periyoda 10 sayı farkla 56 -66 girdi.

Son periyotta Kayla Mc Bride’in üst üste sayılarıyla giren Yakın Doğu Üniversitesi, Elin Eldebrink, Kayla Mc Bride ikilisiyle son 5 dakikaya 75-65 önde girdi. Deneyimli oyuncularıyla oyunu kontrol eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin yaklaşmasına izin vermeyerek maçı 89-76 galip bitirdi.

Vandersloot En Skorer İsimler Oldu…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Courtney Vandersloot 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. Kadroya yeni katılan Kayla Mc Bride da ilk kez forma giyidiği maçta 25 sayı kaydederek etkili oyunu ile göz doldurdu. Angelica Robinson 12, Elin Eldebrink ise 12 sayı kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla McBride 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Courtney Vandersloot 27 sayı, 5 ribaund, 7 asist, Elin Eldebrink 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Angelica Robinson 12 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Quanitra Hollingsworth 8 sayı, 7 ribauntla takımın öne çıkan isimleri oldular.

Adana Aski’de; Asena Yalçın 12 sayı, 3 asist, Kübra Erat 21 sayı, 1 ribaund, 3 asist, Alex Bentley 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Avery Warley 12 sayı, 13 ribaund, 1 asist ile oynadı.

EuroCup’ta Top 16 Mücadelesi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilk devreyi kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, 19 Ocak’ta, EuroCup Top 16’da eşleştiği Alman Takım Rutronik Stars Keltern ile karşılaşacak.

İkinci Devre’nin ik Rakibi Fenerbahçe…

EuroCup mücadelesi ardından Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligin de ikinci devreye, deplasmanda ligin lider ismi sarı lacivertli ekip Fenerbahçe ile başlayacak. İki güçlü ve zirveye oynayan takımın karşılaşacağı maç, 22 Ocak 2017 saat 15:30’da oynanacak.