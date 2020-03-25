YDÜ tarafından üretilen “Yüz Siperi” Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Dağıtılacak.

COVİD-19 Pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanlarının korunması için Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü ve NEU3D Laboratuvarı araştırmacıları ile GÜNSEL Mühendisleri tarafından geliştirilen “Yüz Siperi” seri üretimine başlandı. “Yüz Siperi”, kullanım önceliği olarak karantina alanında veya kesin/olası COVID-19 tanılı hastalar ile çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıtılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Araştırma Merkezi (DESAM) Enstitüsü, NEU3D Laboratuvarı ve Günsel Otomotiv mühendislerinin ortak çalışmaları sonucu geliştirilerek sterilizasyon çalışmaları ve testleri başarıyla tamamlanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından test edilen “Yüz Siperi”nin seri üretimine başlandığı bildirildi.

Standart cerrahi veya n95/ffp2 maskelere ek olarak yüz bölgesini damlacıklardan koruma özelliğine sahip olan Yüz Siperi iki parçadan oluşuyor. Vizör kısmı ile vizör tutucu parçanın montajı kullanıcı tarafından kolayca birkaç saniye içinde yapılabiliyor. Aynı zamanda vizör tutucu parçanın gaz sterilizasyona uygun olduğu da testler ile kanıtlandı. Sağlık personeli kullanım sonunda talimata uygun olarak vizörü ayırıp tutucu parçayı da gaz sterilizasyon (etilen oksit, formaldehit veya plazma) ünitesine gönderebilecekler.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Pandemi ile Mücadelede Elele Verelim…”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınına karşı mücadelede en büyük görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü ve bu durumda en önemli konulardan birinin sağlık çalışanlarının sağlığını korumak olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yeni Koronavirüs karşısında mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Dünya genelinde bu mücadeleyi veren pek çok sağlık çalışanının virüsle enfekte olma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Vefakar ve büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının virüsten korunması hayati önem taşıyor. Onlar için özel koruma önlemlerinin devreye sokulması kanaatindeyiz. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlıklı olması halkın korunması anlamına geliyor. Evlerinde, çoluk çocuğu ve risk taşıyan yaşta akrabaları olan sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları ve bir ihtimal kendilerinin de enfekte edebilecekleri virüslerden koruyabilmek için ihtiyaç olan ekipmanları üretmeye başladık. Üretimine başlanan “Yüz Siperi”, COVİD-19’la mücadelede görev yapan tüm sağlık personellerine ücretsiz olarak dağıtılacak. İnsanlığın büyük bir bilimsel ve toplumsal sınavla karşı karşıya olduğu bu mücadele toplum olarak bize düşen ise sadece ve sadece evde kalmak. Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor. Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak, hayat kurtarmak ve sağlık sistemimizi korumak için elele mücadeleyi sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.