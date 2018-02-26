YDÜ “The 9th Floor Restaurant”ta Canlı Klasik Müzik Eşliğinde Yemek Keyfi

Yakın Doğu Üniversitesi, 13 kantin, 22 kafeterya, 5 yemekhane ve 2 restaurant’la toplamda 42 noktadan öğrenci ve personele hizmet veriyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde bulunan “The 9th Floor Restaurant” ise farklı konsepti ve Alakart tarzı ile üst düzey hizmet vermeye başladı.

“Canlı Klasik Müzik, Seçkin Menü, Huzurlu Ortam...”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; “The 9th Floor Restaurant”, kampüs içerisinde bambaşka bir konsepte hafta içi 12:00 – 14:00 saatleri arasında canlı klasik müzik dinletisi ile misafirlerine rahat nefes alıp, yemek yiyebileceği şık bir alan sunuyor.

Kantin ve Kafeteryalar Müdürü Mehmet Çobanoğlu, hizmete sunulan bu restoranda günün yoğunluğu ve yorgunluğunu canlı klasik müzik eşliğinde atarak, zengin ve seçkin menüleriyle misafirleri ağırladıklarını belirtti. Çobanoğlu, bu restaurant’ta sadece öğrenci ve öğretim Üyeleri’ne değil, kapılarının herkese açık olduklarının altını çizerek haftasonları da dahil haftanın yedi günü hizmet verdiklerini vurguladı..

“İstanbul’dan Gelen Özel Aşçı İle Muheteşem Bir Manzara Eşliğinde Yemeğinizi Yiyebilirsiniz.”

“The 9th Floor Restaurant” İstanbul’dan özel olarak getirilen aşçıları ile kırmızı et, beyaz et, balık ve makarna çeşitlerine kadar seçkin yemekler tattırdıklarının altını çizen Çobanoğlu, muhteşem bir manzara ile huzurlu bir ortam’da misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

