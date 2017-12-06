YDÜ Tıp Fakültesi, 13. Dünya Perinatal Tıp Kongresi'nde temsil edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da 13.sü Düzenlenen Dünya Perinatal Tıp Kongresi’nde, Neonatoloji Bilim Dalı’nda 2 Adet Sözlü Bildiri ile Temsil Edildi.

Çok Sayıda Üniversite’nin Katıldığı Kongre’ye, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni Temsilen Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan Katıldı.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 4 kıtadan farklı üniversitelerin temsil edildiği kongrede, özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan ve karşılaşılan sorunlarla bu sorunlara ilişkin güncel yaklaşımların tartışıldığı belirtildi. Kongreye tüm dünyadan Perinatoloji, Neonatoloji, Obstrektik, Pediatri, Perinatal patoloji, pedaitrik cerrahi, pediatrik kardiyoloji ve genetik uzmanlarının katılarak gebelik ve doğum sonrası sorunlara güncel yaklaşımlarla ilgili bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı vurgulandı.



Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı adına kongreye katılan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ve DESAM/BAP tarafından desteklenen, 'Yüksek doz Bisfenol A'ya maruziyet, erkek yenidoğanlarda TSH seviyelerine etkisi: Kuzey Kıbrıs Kohort çalışması' ve 'Kord kanı bisfenol A düzeyleri ile antropometrik ölçümler ve cilt kalınlığı ile kord kanı adiponektin, leptin seviyeleri arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Kohort Çalışması”’nı sözlü olarak sundu. Yoğun ilgi gören sunumlarında, özellikle başka ülkelerden katılımcılarla çevresel kirleticilerin başta yenidoğan olmak üzerine insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri tartışıldı.

“Gebelik Sırasında Anne Adaylarının Bebeklerini Olumusuz Etkilerden Korumak İçin Plastik Kullanımı Konusunda Dikkatli Olmaları Gerekir”

Yapılan çalışmalarda, gebelik sırasında plastik maruziyeti ile kullanılan gıdalarda artan Bisfenol A'nın, özellikle yenidoğan bebeklerin tiroid hormonları, büyümeleri ve doğum sonrası yaşadıkları sorunlar üzerine olumsuz etkileri olduğu sonucuna varıldı. Gebelik sırasında anne adaylarının bebeklerini Bisfenol A'nın olumusuz etkilerden korumak için plastik kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca ülkemizde bu konuda daha yaygın çalışmalar ve toplumu bilgilendirici, eğitici programlar düzenlenmesinin gerekliliği vurgulandı.