 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

YDÜ Tıp Fakültesi, 13. Dünya Perinatal Tıp Kongresi'nde temsil edildi

»
YDÜ Tıp Fakültesi, 13. Dünya Perinatal Tıp Kongresi'nde temsil edildi
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da 13.sü Düzenlenen Dünya Perinatal Tıp Kongresi’nde, Neonatoloji Bilim Dalı’nda 2 Adet Sözlü Bildiri ile Temsil Edildi.

Çok Sayıda Üniversite’nin Katıldığı Kongre’ye, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni Temsilen Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan Katıldı.
 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 4 kıtadan farklı üniversitelerin temsil edildiği kongrede, özellikle doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan ve karşılaşılan sorunlarla bu sorunlara ilişkin güncel yaklaşımların tartışıldığı belirtildi. Kongreye tüm dünyadan Perinatoloji, Neonatoloji, Obstrektik, Pediatri, Perinatal patoloji, pedaitrik cerrahi, pediatrik kardiyoloji ve genetik uzmanlarının katılarak gebelik ve doğum sonrası sorunlara güncel yaklaşımlarla ilgili bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı vurgulandı.
 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı adına kongreye katılan Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ve DESAM/BAP tarafından desteklenen, 'Yüksek doz Bisfenol A'ya maruziyet, erkek yenidoğanlarda TSH seviyelerine etkisi: Kuzey Kıbrıs Kohort çalışması' ve 'Kord kanı bisfenol A düzeyleri ile antropometrik ölçümler ve cilt kalınlığı ile kord kanı adiponektin, leptin seviyeleri arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Kohort Çalışması”’nı sözlü olarak sundu. Yoğun ilgi gören sunumlarında, özellikle başka ülkelerden katılımcılarla çevresel kirleticilerin başta yenidoğan olmak üzerine insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri tartışıldı.

“Gebelik Sırasında Anne Adaylarının Bebeklerini Olumusuz Etkilerden Korumak İçin Plastik Kullanımı Konusunda Dikkatli Olmaları Gerekir”

Yapılan çalışmalarda, gebelik sırasında plastik maruziyeti ile kullanılan gıdalarda artan Bisfenol A'nın, özellikle yenidoğan bebeklerin tiroid hormonları, büyümeleri ve doğum sonrası yaşadıkları sorunlar üzerine olumsuz etkileri olduğu sonucuna varıldı. Gebelik sırasında anne adaylarının bebeklerini Bisfenol A'nın olumusuz etkilerden korumak için plastik kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca ülkemizde bu konuda daha yaygın çalışmalar ve toplumu bilgilendirici, eğitici programlar düzenlenmesinin gerekliliği vurgulandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri onurlandırıldı05 Aralık 2017 Salı 16:55
  • DAÜ öğrencileri Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı05 Aralık 2017 Salı 13:28
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı05 Aralık 2017 Salı 13:27
  • YDÜ’den Engelliler Gününde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezine anlamlı ziyaret05 Aralık 2017 Salı 13:26
  • Prof. Dr. Ahmet Özgül: “Engellilerin de herkes gibi siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal  yapılarda temsil edilme hakları vardır”03 Aralık 2017 Pazar 16:49
  • YDÜ İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından çocuklar yararına “Biz” fotoğraf sergisi gerçekleştiriliyor03 Aralık 2017 Pazar 16:47
  • LAÜ’de “Yargıçlık/Savcılık Mesleğinde Güncel Gelişmeler” konulu konferans  gerçekleşecek03 Aralık 2017 Pazar 16:47
  • Ünal Çeviköz: İngiltere ve Avrupa Birliği , Brexit Sonrası Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik arayışına girebilirler03 Aralık 2017 Pazar 16:44
  • YDÜ DESAM Kurucu Üyelerine 4 ödül birden01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü Kıbrıs Özel Etnoğrafya Müzesini ziyaret etti01 Aralık 2017 Cuma 17:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti