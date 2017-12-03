YDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedime Serakıncı tümörü küçültebilen yeni bir yaklaşım buldu

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence ile Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi, uluslararası katılımlı 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresinde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İngiltere, Fransa, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 600’ü aşan katılımcı ile Fethiye’de düzenlenen “XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi”ne, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı aynı zamanda Centre of Excellence ve Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma MerkeziBaşkanı olan Prof. Dr. Nedime Serakıncı davetli konuşmacı olarak katıldı.

İki yılda bir tekrarlanan “Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi”ne dördüncü kez katılan Prof. Dr. Serakıncı, bu yıl “Gen ve Hücresel Tedaviler” paneli konuşmacısı olarak davet edildi.

Kanserde Genetik Tedavi ile Tümörlerin Küçülmesini Sağlayan Yeni Bir Metot Geliştirildi…

Kanserde moleküler mekanizmalar, kök hücre ve rejeneratif tıp, gen tedavisi, hastalıkların moleküler temelleri, sinir bilim, tıbbi biyolojide güncel konular, genetik ve kardiyoloji eğitimi ile tıp eğitimi, biyolojik ilaç gelişimi ve biyoteknoloji gibi farklı araştırmaların yer aldığı kongrede, Prof. Dr. Nedime Serakıncı, “Mezenkim Kök Hücrelerin Kansere Yönelik Genetik Tedavi İçin Modellenmesi” başlıklı sunumu yaptı.

Sunumunda, mezenkim kök hücrelerin genetik tedavi ile radyoterapiye duyarlılığının 2 kat artırmasını sağlarken bu hücrelerin kematerapötik ajaları kanserli dokuya taşmasını sağlayarak tümorün boyutunun 3 hafta gibi bir sürede üçte biri oranında küçültebilen yeni bir yaklaşım bulduklarını açıkladı. Konuşmasının katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Prof. Dr. Serakıncı, ayrıca bu yöntemle hücrelerin senesens yolu ile hücre ölümüne gittiklerini gösterdiklerini de açıkladı. Prof. Dr. Serakıncı ilk kez TRF2 baskılanmasının telomer destabilizasyonu yaratarak insan mezenkim kök hücrelerinin radyosensitivitesini 1.5-2 kat artırılabileceğini gösterirken bu çalışmanın radyoterapide yeni bir araç olabileceğini aynı zamanda TRF’ baskılanmış hücrelerin Kekik bitkisinden elde edilen esensiyal yağla muamele edildiğinde senesense yolu ile hücre ölümünün artırdıklarını duyururken kök hücre bazlı kombinasyonel tedavilerin kanserle müdalede yeni bir yol olabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı. Ayrıca,bu yaklaşımın henüz klinik uygulamaya hazır olmadığını ancak klinik uygulamalara yeni bir yaklaşım getirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Serakıncı, Kanser Kök Hücre Alanında Bilime DamgasınıVuran Çalışmalar Yaptı…

Prof.Dr. Nedime Serakıncı, Mezenkimal kök hücrelerin tümör yapma potansiyelini dünyada ilk kez gösteren ve aynı zamanda kansere karşı mücadelede mezenkimal kök hücrelerin kemoterapötik ajanların ulaşımını sağlayacak birer taşıt hatta güdümlü birer füze gibi kullanılabileceğini gösteren ilk bilim insanları arasında yer alan çalışmaları ile kanser kök hücre alanında bilime damgasını vuran sayılı bilim insanları arasında yer almaktadır.

Oturuma Başkanlık Yaptı…

Kongre de, sunum yapan Prof. Dr. Serakıncı en yeni Genom Teknolojiler ile ilgili bilgi veren, kanser ve kalıtsal hastalıklar ile ilgili araştırmaların anlatıldığı oturuma da başkanlık yapma görevini üstlendi. Ayrıca serbest sözlü bildiri yarışmasında jüri üyeliği yapan Prof. Dr. Serakıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen bu görevin kendisine verilmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi NEU Genetik Society de kongrede doktora öğrencisi Seray Sucuoğlu’nun katılımı ile temsil edildi. Doktora öğrencisi Seray Sucuoğlu ise genetik deki yeni gelişmeler hakkında bilgiler edindiğini ve bu tarz organizasyonlara katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.