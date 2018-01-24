YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu Mezunlarını Verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) 2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Tülen Saner, BESYO Yüksekokul Müdürü Dr. Cevdet Tınazcı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin müzik dinletisi ile devam etti

Dr. Tınazcı ;“YDÜ BESYO Kıbrıs Adası’nda İlk Ve Öncü Fonksiyona Sahip Bir Yüksekokuldur.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren,BESYO Yüksekokul Müdürü Dr. Cevdet Tınazcı, “Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO), 1997 yılından beridir ‘Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü’ çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. YDÜ BESYO Kıbrıs Adası’nda ilk ve öncü fonksiyona sahip bir yüksekokuldur” diye sözlerine başlarken, Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliğini devam ettirmek amacı taşıdıklarını vurguladı.

Dr. Tınazcı, “YDÜ BESYO, statü açısından KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek modeldir. Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan nitelikli ve nicelikli akademik personele sahiptir. Akademik personel ‘Açık Kapı Uygulamaları’ konusunda etkindir. Öğrencisini aktif bir biçimde dinler ve öğrenci merkezli çözümlere odaklanır.Öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağlar. Spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları konusunda emsâllerine nazaran üstündür. Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs ve konferanslar sıkça tekrarlanır, Bu süreçte öğrencilerimizin ilgili organizasyonlarda aktif olması sağlanır. Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve öğrenci odaklılık’ ilkedir.”İfadelerine yer vererek, “Mezunlarımızın iş imkânları ve hayatlarını düzenlemelerine ilişkin temaslarımız ve bu yöndeki desteklerimiz kesintisizce devam etmektedir.” diyerek başarılar diledi.

Doç. Dr. Saner; “Standatrların Üzerinde Eğitim Vermek Amacı İle Tüm Öğretim Üyesi Arkadaşlarımla Birlikte Canla Başla Uğraştık Ve Uğraşmaya da Devam Edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Tülen Saner ise, “Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş bir yüksekokuldur. İş hayatınızdaki tüm kapıların açılabilmesi için sizlere standartların üzerinde eğitim vermek amacı ile tüm öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte canla başla uğraştık ve uğraşmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Saner; “Bugün çok değerli öğrencilerimizin verdikleri emeklerin karşılığını alma zamanı geldi. Dört yıldır canla başla çalışıp, çaba sarfedip diplomalarını almaya hak kazandılar. Çocuklarınız eğitim hayatlarının önemli bir bölümlerini geride bırakıp bugün gerçek hayatla tanışıyorlar. Artık kendi ayakları üzerinde duracak konuma gelmişlerdir. Eminim ki sizlerde bu başarının sevincini, heyecanını, gururunu hep birlikte yaşıyorsunuz.” Dedi.

Doç. Dr. Tülen Saner öğrencilere de seslenerek, “Bugün burdan mezun olup aramızdan ayrılıyorsunuz. Ben eminim ki pırıl pırıl olan gençlerimiz bizleri her yerde en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Unutmayınız ki Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu sizlere elinden geldiği kadar destek oldu. Bugünden sonra da var olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu;“Şans, Fırsat Oluştuğunda Ne Yapacağınıza Bağlıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu’da, “Bugün biz burada iki meslek yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Sevgili öğrenciler sizler bugün hayatınızın bir sayfasını kapatıyor ve dört yıldır eğitim aldığınız bu üniversiteden mezun olarak yeni bir hayat sayfasını açıyorsunuz. İster turizim ister spor yüksekokulu olsun iş imkanları oldukça fazladır.” İfadelerini kullanırken,” mezun olan öğrencilere “Şans, Fırsat Oluştuğunda Ne Yapacağınıza Bağlıdır” sözüyle başarılar diledi.

Mezun öğrenciler adına Sharon Tirivashe Munongwa adlı mezun öğrenci bir konuşma gerçekleştirerek, diploma takdimine geçildi. Tören geleneksel kep atma töreni ile son buldu.