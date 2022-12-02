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YDÜ Türkiye Geneli En İyi 2’inci Vakıf Üniversitesi

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YDÜ Türkiye Geneli En İyi 2’inci Vakıf Üniversitesi
YDÜ Türkiye Geneli En İyi 2’inci Vakıf Üniversitesi

ODTÜ URAP’ın yayımladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda, KKTC’nin en iyisi olan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde ise en iyi 17’inci üniversite ve en iyi 2’inci vakıf  üniversitesi olarak yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı ODTÜ URAP’ın açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda, vakıf  üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi ile birlikte Türkiye genelinde ilk ikide yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın dünya genelinde 3 bin üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversiteleri Sıralaması” açıklandı. Listede, Türkiye’den 115 üniversite yer alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise 3 üniversite listeye girdi. 

1988’de Lefkoşa’da kurulan ve köklü bir geleneğe sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi; KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede, Türkiye genelinde 17’inci olurken, özel üniversiteler arasında ise Koç Üniversitesi ile birlikte ilk ikide yer aldı. 

URAP’ın son beş yıllık akademik performans verilerine dayanarak hazırladığı Dünya Üniversiteler Sıralaması, altı akademik performans göstergesine dayanıyor. Üniversitelerin; mevcut bilimsel verimliliğini, araştırma etkisini, son beş yıllık bilimsel verimliliğini, araştırma kalitesini ve uluslararası kabul görmesini ölçmeyi amaçlayan bu veriler ise son bir yıllık makale sayısı ile son beş yıllık atıf sayısı, toplam yayın sayısı, makale etki toplamı ve atıf etki toplamından oluşuyor. Araştırma, metodolojisi ile üniversitelerin imza attığı yayınların niceliğinin yanı sıra niteliğini ve etkinliğini de ölçüyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ortaya koyduğumuz vizyonu benimseyerek; yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan bilim insanlarımızı tebrik ediyorum.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın son beş yıllık akademik performansları baz alarak Türkiye ve dünya üniversitelerini sıraladığı listede; Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken Türkiye’de genelde 17’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer almasını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türk yükseköğretiminin ikinci vakıf üniversitesi olarak 1988’den bu yana oluşturduğumuz köklü gelenek, deneyim ve bilinçi bir stratejinin ürünü olan araştıran ve üreten üniversite vizyonumuzun sonuçlarının, bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından tescillenmesi son derece mutluluk verici” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ekim ayı sonunda, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından da Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı ‘Bilgisayar Bilimleri’nde dünyanın en iyi ilk 175, ‘Mühendislik’te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Aynı listede ‘Eğitim’ alanında dünyada ilk 500’de yer alırken; ‘Klinik ve Sağlık’ alanında 501-600, ‘Yaşam Bilimleri’ ve ‘Sosyal Bilimler’ alanlarında da dünyada 601- 800 bandında yer aldık. Bu sonuçlar, ODTÜ URAP’ın bu hafta açıkladığı verilerle birlikte; merkezine bilimsel üretimi, araştırmayı, geliştirmeyi, sanatı ve teknolojiyi alan eğitim vizyonumuzun yarattığı etkiyi net bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu başarıda en büyük payın bilimsel çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde devam eden bilim insanlarının olduğunu vurgulayarak, “Ortaya koyduğumuz vizyonu benimseyerek; yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan bilim insanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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