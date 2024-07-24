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YDÜ Türkiye’nin en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi arasında gösterildi

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Yakın Doğu Üniversitesi, ODTÜ URAP’ın “2023-2024 Dünya Alan Sıralaması”nda yer aldığı 10 alanın 9’unda Türkiye’nin en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi arasında gösterildi
YDÜ Türkiye’nin en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi arasında gösterildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en fazla başlıkta sıralamaya giren üniversitesi olarak yer aldığı ODTÜ URAP “2023-2024 Dünya Alan Sıralaması”nda; Fizik Bilimleri, Matematik Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Mühendislik, Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri ve Kimya Bilimleri alanlarında Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında gösterildi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan “2023-2024 Dünya Alan Sıralaması” açıklandı. Sıralamada 10 alanda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en fazla alanda sıralamaya giren üniversitesi oldu.

Fizik Bilimleri, Matematik Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Mühendislik, Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri, Teknoloji, Biyoloji Bilimleri, Kimya Bilimleri ile Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanların 9’unda Türkiye’nin en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik ve Fizik Bilimleri alanlarında ise Türkiye genelinde en iyi vakıf üniversitesi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, ODTÜ URAP’ın Kasım ayında açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda da Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer almış, Türkiye genelinde ise en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak en iyi ilk 10 üniversite arasında yer almıştı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “ODTÜ URAP’ın açıkladığı sonuçlar; mühendislikten sağlığa, temel bilimlerden çevre bilimlerine kadar çok geniş bir alanda dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğumuzu tescilliyor.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ODTÜ URAP’ın açıkladığı alan sıralamalarında 10 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu alanların mühendislik ve fizik bilimleri alanlarında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi, dördünde en iyi iki vakıf üniversitesinden biri, üçünde ise ilk üç vakıf üniversitesi arasında yer aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “ODTÜ URAP’ın açıkladığı sonuçlar; mühendislikten sağlığa, temel bilimlerden çevre bilimlerine kadar çok geniş bir alanda dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğumuzu tescilliyor” ifadesini kullandı.

“İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye merkezli yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayımladığı sıralamalarda; farklı metodolojiler kullanılmasına rağmen, birbirlerini teyit eden birkaç çarpıcı sonuç dikkat çekiyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sonuçlara göre; Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesidir. Ayrıca, Türkiye’deki üniversiteler arasında da en iyi ilk 3 vakıf üniversitesinden biriyiz. Bu sonuçlar bütün araştırmaların ortak sonuçları arasında yer alıyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversitemizin küresel ölçekte sahip olduğu bu saygınlık, öğrencilerimizin tercihlerine de yansıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin son 8 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olması da bunun en önemli göstergesi.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise ODTÜ URAP tarafından açıklanan sıralamasında elde edilen sonuçların Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu araştırma vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Times Higher Education’ın dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2024”te, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya genelinde 139’uncu sırada yer aldığını da hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemizin küresel ölçekte sahip olduğu bu saygınlık, öğrencilerimizin tercihlerine de yansıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin son 8 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olması da bunun en önemli göstergesi” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarıda büyük emekleri olan, özverili bir şekilde yürüttükleri nitelikli araştırmaları ile bilimin her alanına büyük katkılar sağlayan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.

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