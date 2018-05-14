YDÜ Uluslararası Pazarlama Bölümü Öğrenciler Çiftçiler Birliği’ni Ziyaret Etti…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, ziyaret esnasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarihi ile ilgili öğrencilere kısa açıklamalarda bulundu. Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin geçmişten günümüze ülke tarımına, Kıbrıs Türk Halkı’na kattığı değerlerden bahsederek, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği (WFO) ile olan çalışmalarına yer verdi.

Kelle: "Kıbrıs Türk Kültürü ile Bütünleşmiş Harup ve Zeytin Ürünlerinin Uluslararası Pazarda Kıbrıs Türk Halkı Adına Yer Alması Gerekir"

Ziyaret esnasında Genel Başkan Kelle ülke de üretilen veya üretilmesi gereken birçok tarımsal üründen bahsederek bu ürünlerin farklı katma değerler yaratabilmesinin imkânı olduğunun altını çizdi. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın erkenci bir iklime sahip olduğunu belirten Genel Başkan ülkenin tarımsal politikalarının zenginleştirilerek ülkenin sahip olduğu doğal ağaçlara ve bitkilere sahip çıkılması gerektiğini de belirtti. Bu ürünler arasında en yaygın ve en fazla Kıbrıs Türk kültürü ile bütünleşmiş olan Harupculuk ve Zeytinciliğin daha da yaygınlaştırılarak ortaya çıkacak olan harup ve zeytin ürünlerinin zenginleştirilerek uluslararası pazarda Kıbrıs Türk halkı adına yer alması gerektiğini vurguladı.

Kelle, öğrencileri kabulünde ülke içerisinde yaşanan yanlış tarım politikalarından kaynaklanan sıkıntılara da değinerek, öğretim görevlisi Ahmet Hamdi’ye ve öğrencilere kendilerini ziyaret ettiklerinden ötürü teşekkür ederek bu tip kabullerin artarak devam etmesi yönünde temennide bulundu.

Ülke İçerisinde Üretilen Tarımsal Ürünler Uluslararası Pazarda Nasıl Yer Almalı?

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölümü öğretim görevlisi Ahmet Hamdi ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Uluslararası Pazarlama dersi alan öğrencilerin, sadece teorik olarak değil pratikte de ülke içerisinde üretilen tarımsal ürünlerin uluslararası pazarda nasıl yer alması gerektiğinin önemine işaret etti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı’na öğrencileri ve kendilerini kabul ettikleri için ayrıca teşekkür eden Hamdi, amaçlarının uluslararası pazarın ne denli büyük olmakla beraber doğru pazarlama stratejileri ile kontrol edilebilir bir pazara dönüştürülebileceğine işaret etti.