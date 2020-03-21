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YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi risk grubundaki hastalara ücretsiz bakacak

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YDÜ Hastanesi risk grubundaki hastalara ücretsiz bakacak
YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi risk grubundaki hastalara ücretsiz bakacak

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Mağusa ve Güzelyurt dispanserlerinde diyabet hastalarına, kanser hastalarına ve hamilelere muayene ve rutin tetkiklerin ücretsiz  yapılacağını duyurdu.

Ayrıca Girne Üniversitesi’ne bağlı Oasis Hotel’in de karantina oteli olarak devletin kullanımına verildiği açıklandı.

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