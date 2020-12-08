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YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastaneleri ortaklığında KKTC’nin İlk Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi düzenlendi

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Ortaklığında Düzenlenen KKTC’nin İlk Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi’ne 12 Ülkeden 359 Bilim İnsanı Katıldı
YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastaneleri ortaklığında KKTC’nin İlk Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları ortaklığında ilk kez, KKTC Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi düzenlendi. Dünyada 12 ülkeden 359 bilim insanının katıldığı kongre, ülkemizde yerel kurumlarca düzenlenen ilk uluslararası obstetrik ve jinekoloji kongresi olma özelliğini taşıyor.

 

03-06 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen KKTC Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi’ne KKTC, Türkiye, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, İsrail, ABD, Avustralya, Mısır, Brezilya’dan toplam 359 bilim insanı katıldı.

 

Toplamda on bir oturum ve üç panel olarak gerçekleştirilen kongrede, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki güncel konular ve tüp bebek tedavileriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. COVİD-19 pandemisinin yarattığı yeni durum ve alınacak önlemler tartışıldı.

 

Beklenenin üzerinde ilgi gören ve başarı ile tamamlanan kongre sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve KKTC Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Müfit C. Yenen, kongrenin ikincisinin 2021 Eylül ayında, açılışı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirilen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılmasının planladığını söyledi.

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