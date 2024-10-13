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YDÜ “X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı”nda KKTC’yi temsil etti

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Yakın Doğu Üniversitesi, Ankara’da düzenlenen “X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı”nda KKTC’yi temsil etti
YDÜ “X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı”nda KKTC’yi temsil etti

Türk Dil Bayramı’nın 92’inci yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen “X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı” ile kutlandı. Dünyanın birçok ülkesinden sınırlı sayıda akademisyenin katıldığı kurultayda, Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Dilan Kalaycı Alas Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve KKTC’yi temsil etti.

Türk dilinin gelişimi, korunması, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kurultaya birçok bakanlık, büyükelçilik ve kamu kurumundan temsilciler de katıldı. Kurultayın açılış konuşmalarını; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam tarafından gerçekleştirildi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, “Ortak Türk Alfabesi” çalışmaları ile Türk Dil Kurumunun diğer faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kurultayda Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi temsil eden Dr. Dilan Kalaycı Alas, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Kaynakların Kullanımı: Dijital Okuryazarlıkta Bir Anahtar Rol” başlıklı bildirisiyle dijital okuryazarlığın, yabancı dil olarak Türkçe öğrenim sürecine olan katkılarını ele aldı. Dr. Kalaycı Alas, dijital kaynakların kullanımı sayesinde dört temel dil becerisi ile dilbilgisi alanında öğrenim sürecinin olumlu yönde etkilendiğini vurguladı.

Dr. Dilan Kalaycı Alas: “21. yüzyıl becerileri, dijital kaynakların önemini artırıyor.”

Dijital okuryazarlığın yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Dilan Kalaycı Alas, “21. yüzyıl becerileri, dijital kaynakların önemini artırıyor. Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital okuryazarlık ise kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Eğitimde yapay zekanın hızla geliştiğini ve bununla birlikte dijital okuryazarlık kavramının da eğitim ortamlarında daha fazla yer bulduğunun altını çizen Dr. Dilan Kalaycı Alas, “Bu durum dil eğitimine yönelik kaynakların çeşitlenmesini sağlıyor” dedi.

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