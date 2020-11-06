YDÜ Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Özer Turan atandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde hayata geçirilen yeni yapılanmayla, kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Özer Turan atandı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne uzun yıllar İstanbul basınında çeşitli görevlerde bulunan Özer Turan getirildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Doğru ve etkili bir iletişim, günümüzde insanlar için olduğu kadar kurumlar için de hayati önem taşıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki etkinliğine ve imza attığı girişimlere vurgu yaparak, “ülkemizin toplumsal hayatına ve ekonomisine sağladığımız katkıyı büyütmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Günümüzde, insanlar için olduğu kadar kurumlar için de doğru bir iletişimin hayati önem taşıdığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu bakışla Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni bir yapılanmaya gidilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yönetimine ise uzun yıllar İstanbul basınında çeşitli görevlerde bulunan Özer Turan getirildi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Turan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Özer Turan: “Yakın Doğu Üniversitesi gibi köklü ve güçlü bir kurumun parçası olmak gurur verici…”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özer Turan, uzun yıllar bir gazeteci olarak başarılarını takip ettiği Yakın Doğu Üniversitesi gibi köklü ve güçlü bir kurumun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Turan, “bütün ekibimizle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi ile kamuoyu arasında güçlü ve şeffaf bir köprü kurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Özer Turan Kimdir?

1983 doğumlu Özer Turan, gazetecilik kariyerine, 2004’te o dönem Om Medya bünyesinde faaliyet gösteren Turkishtime dergisinde başladı. Ardından Vatan Grubu bünyesinde yayımlanan Türkiye’nin tek haftalık borsa dergisi TekBorsa’da çalışmaya başladı. 10 yılı aşkın bir süre ise dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden FORBES’ta editör olarak görev yaptı. Sabah Grubu, bünyesinde yayımlanan Forbes Türkiye’de imza attığı haberler birçok ulusal gazetede de yer aldı