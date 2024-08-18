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YDÜ yerleşen öğrencilerinin yüzde 65,4’nün ilk üç tercihinden biri oldu!

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Yakın Doğu Üniversitesi, yerleşen öğrencilerinin yüzde 65,4’nün ilk üç tercihinden biri oldu!
YDÜ yerleşen öğrencilerinin yüzde 65,4’nün ilk üç tercihinden biri oldu!

Son dokuz yıldır Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ni bu yıl kazanan 2,631 öğrencinin yüzde 32’si Yakın Doğu Üniversitesi’ni ilk tercihine yazdı. Öğrencilerin yüzde 65,4’ü ise Yakın Doğu Üniversitesi’ne ilk üç tercihi arasında yer verdi. Sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin tesadüfi değil bilinçli bir şekilde karar verdiğini gösterdi.

Son dokuz yıldır Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerinin öncelikli tercihi olmasıyla da dikkat çekiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bu yıl açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 2,631 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 32’si Yakın Doğu Üniversitesi’ni ilk tercih olarak yazarken; yüzde 53’ü ilk iki tercihinde, yüzde 65,4’ü ise ilk üç tercihi arasında yer verdi.

Bu sonuçlar, Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin tesadüfi değil bilinçli bir şekilde karar verdiğini gösterdi.

prof.-dr.-irfan-suat-gunsel-(7)-002.jpgProf. Dr. İrfan Suat Günsel: “Veriler, öğrencilerimizin Yakın Doğu Üniversitesi’ni bilinçli bir şekilde tercih ettiğini göstermesi açısından çok değerli.”

YKS sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2024’te yayımlanan bütün sıralamalarda Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer alırken, bu araştırmaların pek çoğunda, Türkiye genelinde de en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildiğini hatırlattı.

“Dünya genelinde binlerce üniversitenin değerlendirildiği bu araştırmalarda; Avrupa’nın en iyi 115’inci vakıf üniversitesi ve dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi olarak gösterildik. Times Higher Education tarafından eğitim kalitesinde de dünya genelinde 38’inci sırada gösterildik” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim kalitemiz ve bilimsel üretkenliğimizin bir yansıması olan bu sonuçların, öğrencilerimizin tercihlerini de şekillendirdiğini mutlulukla görüyoruz. Veriler, öğrencilerimizin Yakın Doğu Üniversitesi’ni bilinçli bir şekilde tercih ettiğini göstermesi açısından çok değerli” ifadesini kullandı.

prof.-dr.-tamer-sanlidag-(4)-001.jpgProf. Dr.  Tamer Şanlıdağ: “Yetkin akademisyen kadromuz, öğrencilerimizi dünya ile buluşturan uluslararası iş birliklerimiz ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizin bize duyduğu güvenin karşılığını vermek için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Yerleştirme sonuçları, Yakın Doğu Üniversitesi’nin istikrarlı bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu bir kez daha gösterdi” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Öğrencilerimizin ve ailelerinin bize duyduğu güven, sunduğumuz eğitim kalitesinin ve öğrenme ortamının bir yansıması” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığa sahip bir kampüs üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yetkin akademisyen kadromuz, öğrencilerimizi dünya ile buluşturan uluslararası iş birliklerimiz ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizin bize duyduğu güvenin karşılığını vermek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

YKS 2024 Sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi, yerleşen 2.631 öğrencisinin yüzde 65’inin ilk üç tercihinden biri oldu.

YKS 2024 Tercihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi

 

Öğrenci Sayısı

Oranı (%)

İlk Tercih

840

32

İlk İki Tercih

1.400

53

İlk Üç Tercih

1.721

65

İlk Beş Tercih

1.946

74

Toplam Öğrenci Sayısı

2.631

100

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