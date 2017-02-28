YDÜ yolunda kaza!

YDÜ yolunda trafik kazası meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu öğle saattlerinde gerçekleşen çarpışmada YDÜ yolunda trafik akışı bir süre de aksadı.

DETAY'ın polisten edindiği bilgilere göre, Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi yolunda öğle saatlerinde gerçekleşen kazada, bir kişinin hafif yaralandığı ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, yapılan müdahale sonrasında kısa sürede taburcu edildiği öğrenildi.

Kazayı yapan kişilerin yabancı uyruklu olmasından dolayı, olaya ilişkin geniş kapsamlı açıklamanın ilerleyen dakikalarda gerçekleştirileceği gelen bilgiler arasında...