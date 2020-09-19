YDÜ yüz yüze eğitime hazır

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz-yüze ve çerimiçi eğitimin dijital ortamlarla destekleneceği alternatifli bir eğitim modeli uygulanacağını duyuran Yakın Doğu Üniversitesi, yeni koronovirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflar ve derslikler, tüm sağlık önlemleri alınarak yeniden düzenlenerek, seyrekleştirildi. Öğrencilerin kampüste temas ettiği alanların gerekli hijyen kuralları doğrultusunda dezenfekte edildi.

Sınıflarda Yeni Oturma Düzeni...

Alınan tedbirler ve hazırlıklar kapsamında; sınıfların içleri, amfiler ve diğer derslik alanlarına gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre yeniden oturma düzeni yapıldı. Binaların girişleri ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği yerleştirildi. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak. Derslikler her gün havalandırılarak, temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılacak.

Sosyal ve Fiziki Ortamlarda Tedbirler Alındı...

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliğinin yapılacağı önlemler kapsamında; Laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane, spor salonları, tuvalet alanları, kantin-kafeteryalar, ortak kullanım alanları gibi kampüs içerisinde her fiziki ortama özel tedbirler hazırlandı. Her alanda, maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe maddeleri kesintisiz uygulanacak. Kampüs içerisinde yer alan kantin-kafeteryalarda da masalar sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi.

Servis Araçlarında Sosyal Mesafe ve Maske Zorunluluğu...

Servis şöforlerinin Covid-19 hakkında bilgilendirildiği okul servislerinde de öğrenci sayısı azaltılarak hizmet verilecek. Servis şoförlerinin kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edeceği servis önlemleri çerçevesinde aracın içinde mutlaka maske kullanılacak. Araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak. Araçlar her gün dezenfekte edilerek temizlenecek.

Doç. Dr. Yerter Tabur: “ Yüz Yüze Eğitim İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Aldık...”

Öğrencilerin ve çalışanların sağlığının tüm konulardan daha öncelikli olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, yeni koronovirüs (Covid-19) salgını sonrası eğitimde de yeni bir düzen oluştuğunu, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanlarını bir arada kullanarak 2020-2021 Akademik Yılında eğitim-öğretime devam edeceklerini söyledi.

Sınıf mevcudunun yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak seyreltileceğini dile getiren Doç. Dr. Yeter Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerimizin eğitim kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için tüm önlemleri alarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sınıflar, derslikler ve amfilerde oturma düzeni belirlenen mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi. Hijyen kurallarına uygun şekilde temizliği yapılarak, dezenfekte edildi. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri sağlanması için çalışıyoruz. Yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim içinde tüm altyapı hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.