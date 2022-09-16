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YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda KKTC’yi temsil etti

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Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, bu yıl 91’inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda KKTC’yi temsil etti
YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden,  bu yıl 91’inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda KKTC’yi temsil etti

Eylül ayının ilk haftasında 91’incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl tarım ve gastronomi ana temalarıyla gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’in de katıldığı fuar; özellikle, dünyanın en büyük gıda hareketlerinden biri olarak öne çıkan Slow Food (Yavaş Gıda) girişimiyle iki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde organize edilen “Terra Madre” gastronomi etkinliği, bu yıl “Anadolu” konseptiyle İzmir’de düzenlendi.

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Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin yer aldığı, yerel ve uluslararası gıda birliklerinin katıldığı fuarda; atölyeler, mutfak workshop’ları, sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu’nun Bereketi Dünya Sofrasında

“Anadolu’nun Bereketi Dünya Sofrasında” ana başlığıyla gerçekleştirilen fuarda, tarım, tarımsal faaliyetler, gıda üretimi, sağlıklı gıda konularının ele alındığı uluslararası katılımcılarla “Slow Food” hareket panelini gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının katıldığı söyleşilerde ise sağlıklı gıda, sağlıklı beslenme, yerel yönetimlerde tarım ve gıda politikaları gibi konular ele alındı.

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Ayrıca fuar kapsamında; Can Yücel Tohum Merkezi’nin öncülük ettiği pek çok tarım atölyeleri, Orman Atölyesi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Atölyesi, Börtü Böcek Atölyesi, Balıkları Tanıma Atölyesi, Terra Madre Anadolu Yeşil Gıda Günlüğü Atölyesi ve Kompost Atölyesi gibi pek çok atölye de gerçekleştirildi. 

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