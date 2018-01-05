YDÜ zorlu deplasmanda sonunu getiremedi…

Ummc Ekaterinburg: 82 - Yakın Doğu Üniversitesi: 77

FIBA Kadınlar Euroleauge sekizinci maçında deplasmanda Rusya’da UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi 82-77 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu mağlubiyetle mücadele ettiği B grubunda ikinci yenilgisini almış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, City, Arena: Ekaterinburg, DIVS Sport Hall’de oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Elin Eldebrink, Sandrine Gruda, Jantel Lavender beşi ile başladı. Maçta periyotlar 18-20, 38-41, 53-60 ve 82-77 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 35-29 asistlerde ise 19-16 üstünlük sağlarken, maçın en skorer ismi 30 sayıyla UMMC Ekaterinburg da Alba Torens oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vandersloot ise 15 sayı, 16 asist ile double double yaptı.

Maça etkili başlayan taraf Jantel Lavenderi’in üç sayılık basketi ile Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Courtney Vandersloot ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi ilk dakikada 5-0 seri elde etti. Maçta, Ekaterinburg ilk sayısını 3 sayılık basket ile buldu. Hızlı hücumlar ve karşılıklı basketlerin olduğu periyotta ilk üç dakika 5-9 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. UMMC Ekaterinburg skoru 9-9 eşitledi(5.52). Eşitlik sonrasıüç sayılık isabetli basketi bulan ev sahibi ekip maçta ilk kez 11-9’luk skorla öne geçti. Rakibine pota altını ektili kullanmasına izin vermeyen Rus takım periyotta 3.25’e girilirken 16-9 üstünlük sağladı. Maçta 2 dakika boyunca isabetsiz atışlarla skor kaydedemeyen Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ile skoru 16-13’e çekti.Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsvorth ve Sandrine Gruda ile rakibi farkı eritmeye çalıştı 18-16 (1.14) Son dakikaya girilirken Olcay Çakır Turgut skora 18-18 eşitlik getirdi ve ilk periyodu etkili oyunuyla Yakın Doğu Üniversitesi 18-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda’nın basketi ile başladı(18-22). Kayla McBride’ın skoru 18-24’e çekmesiyle ev sahibi takım molaya gitti. Mola dönüşü Britney Grinner ile Ekaterinburg bu periyottaki ilk basketini buldu (20-26). Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsvorth ile farkı 6 sayıya çıkararak skoru 22-28’e çekti (07.06). Periyotta 6.32 geçilirken Courtney Vanderlsoot’a yapılan basket faulle skor 31-22 oldu. Ev sahibi takım rakibi ile farkı kapatarak periyotta beş dakika geride kalırken skoru 28-31 yaptı. Yakın Doğu ÜniversitesindeKayla McBride’ın üç sayılık basketi ve Bahar Çağlar’ın pota altından bulduğu sayı ile skor 28-35 oldu(3.20).Periyotta son iki dakikaya girilirkenUMMC Ekaterinburg 9 sayıya kadar çıkan farkı kapatarak skoru 36-37 yaptı.Periyot sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ilk devreyi 41-38 önde tamamladı. İlk yarı sonunda, Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride, UMMC Ekaterinburg da ise Alba Torens 12 sayı ile maçın en skorer isimleri olurken Sandrine Gruda 7 ribaunt, Courtney Vandersloot da 9 asist ile istatistik lideri oldu.

Üçüncü periyoda Ekaterinburg’da Britnney Grinner’in basketi ile başlandı(40-41).Yakın Doğu Üniversitesinde ise Courtney Vandersloot sayı bulurken ilk iki dakika 40-46 geçildi. Bu periyotta da rakibi ile fakrı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi 5.23’de skoru 52-44 yaptı. UMMC Ekaterinburg rakibi ile farkı kapatarak 4.05de skoru 50-52’ye çekti. Periyotta 2.29 geçilirken Yakın Doğu Üniversitesi skor 52-56’lık skorla maçta üstünlüğünü sürdürdü.Oyunu domine eden ve kontrolü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi final periyoduna 7 sayı farkla 53-60 girdi.

Ev sahibi ekibin hücumu ile başlayan periyotta ilk dakikada skor 57-60 oldu.Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ile sayı bularak periyottaki ilk basketini 8.11’de buldu (57-62). Oyunda etkinliğini artıraraksert savunma yapan Rus takım üç dakika geride kalırken 63-62 öne geçti.Periyotta son beş dakikaya 71-66 Ekaterinburg üstünlüğü ile gidildi. Courtney Vandersloot, Kayla MacBride ve Quanitra Hollingsvorth ile farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi 4.23’de skoru 71-69’a getirdi. Dış şutlarda etkili olarak skor üstünlüğünü elinde tutan rakibi karşısında 1.27’de Yakın Doğu Üniversitesi skoru 78-77 yaptı ancak maçtan UMMC Ekaterinburg 82-77 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

UMMC Ekaterinburg’da; Alba Torens30 sayı, 7 ribaunt,Brittney Grinner 16 sayı, 6 ribaunt, Kristi Renee Toliver 16 sayı, 5 ribaunt, Emma Messeman 8 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesinde;Kayla McBride 24 sayı, 3 ribaunt, Courtney Vandersloot 15 sayı, 6 ribaunt, 16 asist, Jantel Lavender 15 sayı, 2 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 10 sayı, 7 ribaunt, Sandrine Gruda 5 sayı, 9 ribaunt kaydetti.