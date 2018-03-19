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YDÜ’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi Kutlama Töreni Gerçekleştirildi

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Prof. Dr. Ali Efdal Özkul; “Türk Askeri, Çanakkale'nin Geçilmez Olduğunu İspatlayan Güçlü Duruşunu Dünyaya Duyurdu”
YDÜ’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi Kutlama Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümleri tarafından ortaklaşa hazırlanan 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Zaferini Kutlama günü dolayısıyla YDÜ Büyük Kütüphane Salon 2`de tören düzenlendi. 
Tören, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih/Tarih Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof.  Dr. Ali Efdal Özkul, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasında, Çanakkale Zaferiyle ilgili tarihi değerlendirmeler yaparak başarılı harekatlar üzerine, Türk askerinin Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ispatlayan güçlü duruşunun varlığını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saraçoğlu; “Türkler, Edebiyat Tarihinde Destan Yaratan Bir Ulus Olarak da Tarihte Hak Ettiği Yerini Aldı”
Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saraçoğlu ise Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi başlıklı konuşmasında, Çanakkale Zaferi konulu edebi eserler üzerinde değerlendirmeler yaparak Çanakkale Savaşları sırasında olağanüstü olaylarla ilgili hikayeler ve şiirler ile bunların edebi değerleri üzerinde durdu. 

Saraçoğlu, ayrıca türkü formatına girmiş olan şiirleri de değerlendirerek Türklerin edebiyat tarihlerinde destan yaratan bir ulus olarak da tarihte hak ettiği yeri aldığını belirterek özellikle de Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Destanı adlı şiirinden örnekler okuyarak Türk Edebiyatında tarih boyunca yaratılan destanlar zincirinin altın halkalarından biri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Yiğit Kavrar`ın hazırlamış olduğu Çanakkale şehitlerini ve zaferini konu alan bir slayt gösterisi yapıldı. Son olarak da program, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileriyle Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin okuduğu Çanakkale Zaferi içerikli şiirlerle son buldu.

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