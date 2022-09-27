YDÜ'de 250 doktor adayına beyaz gömlek töreni

Bugüne kadar 1.800 doktor mezun eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yeni eğitim döneminde tıp eğitimine başlayan 250 doktor adayı, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törenle beyaz gömleklerini giydi

Bugüne kadar 1.800 doktor mezun eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yeni eğitim döneminde tıp eğitimine başlayan 250 doktor adayı, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen törenle beyaz gömleklerini giydi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2022-2023 akademik yılı açılışı ve “Beyaz Gömlek Giyme Töreni” Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Günümüze kadar dokuz dönemde 1.800 doktor mezun eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl tıp eğitimine başlayan 250 doktor adayı, beyaz gömleklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi beşinci dönem öğrencilerinden Stajer Dr. Süleyman Gündüz ve Stajer Dr. Okan Erdemsiz tarafından misafirler için kısa bir müzik dinletisi yapıldı.

Öğrenci ve öğrenci ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törende pek çok akademisyenin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ile birlikte pek çok hekim de katıldı. Törenin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan yaptı.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Gamze Mocan tarafından “Öğrenci Andı” okutuldu. Andın okunmasının ardından doktor adayları beyaz gömleklerini giyerek tıp eğitimlerine resmen başladı.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Siz değerli öğrencilerimizi; karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, bilgili, yeterli, dürüst, hem tıp hem evrensel etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, yeni akademik yılın başlamasından dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, “Bugün 2022-2023 akademik yılının açılış töreninde birlikteyiz. İnanın bizler de, bugün ilk kez beyaz gömleklerini giyecek sizler kadar heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2008’de kurulduğunu belirten Prof. Dr. Gamze Mocan, “Bugün bizler için de özel bir gün. Bugüne kadar 1.800 doktor mezun ettiğimiz Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 15’inci doğum gününü kutluyoruz” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak siz değerli öğrencilerimizi; karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, bilgili, yeterli, dürüst, hem tıp hem evrensel etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Gamze Mocan, hekimlikte öğrenme sürecinin hayat boyu sürdüğüne de dikkat çekti. Prof. Dr. Mocan, “Eminim ki hepiniz; insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları olarak yetişeceksiniz” dedi.

“Eğitim hayatınızın sonunda hepiniz pratisyen hekim olarak buradan mezun olacaksınız. Sonrasında ise umarım istediğiniz dallarda çok iyi yerlere geleceksiniz” diyen Prof. Dr. Gamze Mocan, hayallerini gerçekleştirme yolunda her zaman öğrencilerinin yanında olacaklarını da söyledi.

Öğrenci ailelerine de seslenen Prof. Dr. Gamze Mocan, “Çocuklarınız bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz. En değerli varlığımız olan sağlığımıza hizmet edecek, hastalara şifa dağıtacak hekimleri yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.