YDÜ'de 650 Milyonu Aşan Elektronik Kaynak ücretsiz kullanımda

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Yeni tip Koronavirüs COVİD-19 nedeniyle yaşadığımız bu süreçte 650 milyonu bulan elektronik kaynağa online üyelik ile ücretsiz halkın kullanımına açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, COVİD-19 pandemisi ile mücadele sürecinde dijital olarak kitapseverlerin ve araştırmacıların uzaktan bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, Büyük Kütüphan’de yer alan elektronik içerikilerin online üyelikle, ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldığı duyuruldu. Bu doğrultuda, Büyük Kütüphane üyeliği alan kişiler, kütüphanenin üye olduğu elektronik veritabanlarında tarama yapılabilecek, dergilere, makalelere ve araştırmalara erişebilecek, kitap araştırması yapabilecek.

60.000’den fazla elektronik dergi ile dünyanın her yerinden 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkanı bulunan Büyük Kütüphane, kitapseverlere ve araştırmacılara geniş bir seçenek sunuyor. Kıbrıs’ın 7/24 açık ilk ve tek kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde 2.200.000’i aşkın kitap bulunuyor.

Nasıl Üye Olunacak?

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane elektronik veri tabanlarına ulaşmak için library@neu.edu.tr mail atılarak kullanıcı adı ve parola alınması gerekiyor. Üyelik talebi sonrası alınacak kullanıcı adı ve parola girişi ile Büyük Kütüphane’nin elektronik veri tabanlarına rahatlıkla erişim sağlayabilecek.

Korona Virüs Kaynaklarına Erişim…

Büyük Kütüphane’nin üye olduğu elektronik UpToDate Corona Virus Kaynakları ile Brill Covid-19 Deneme Veritabanı ise 30 Nisan 2020 tarihine kadar üyeler için kullanıma açıldı.

Tümer Garip “Korona virüs tehdidi sebebiyle evden dışarı çıkılmaması gereken şu günlerde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Halkımızın Yanında…”

Dünyayı saran Yeni tip Koronavirüs tehlikesi nedeniyle zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gereken bugünlerde kitap severlerin ve araştırmacıların imdadına dijital kütüphanelerin yetiştiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Tümer Garip, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin de 650 milyona aşkın elektronik kaynağa ücretsiz olarak halkın kullanımına açtığını söyledi.

Büyük Kütüphane’nin 650 milyon elektronik veri tabanı sayesinde internet aracılığı ile her yerden ulaşım olanağı sağlanabildiğini dile getiren Tümer Garip “Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, ülkemizin de içinde bulunduğu COVİD-19 mücadelesi süresince e-kaynaklarımızı halkın hizmetine ücretsiz olarak açıyoruz. "Evde Kal" günlerinde her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak için gerek kitap arşivi gerekse dijital belge koleksiyonları açısından hayli zengin bir içeriğe sahip olan Büyük Kütüphane de pek çok kaynağa rahatlıkla erişim sağlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı uluslararası standartlarda en kapsamlı bilgi erişim ve kültür merkezi olması yanında dünyanın sayılı üniversite kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, toplumun bilgi ihtiyaçları doğrultusunda tüm kaynaklarını hizmete açmaya her zaman hazırdır. Ülkemizin bilgiye erişim konusunda en güvendiği kaynak merkezlerinden biri olarak toplum faydası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.