YDÜ'de 75 kişilik münhal

25 Ekim’de hizmete girecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’ne 47 değişik dalda 75 eğitmen münhalına çıkıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, birçok spor dalını bünyesinde bulundurma özelliği ve alanında uzman 120 eğitmen ile Kuzey Kıbrıs’ta spor anlayışına yeni bir soluk getirecek olan Spor Kulesi’ne belirtilen branşlarda full-time ve part time bay/bayan 75 spor eğitmeni alınacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada; Fitness, Yoga, Trx, Pilates, Zumba, İndoor Cycling,Total Body, Functional Balance Traning, Kettlebell, Cimnastik ve Çocuk cimnastiği, Çocuk ve Hamile Pilates, Kangoo Jumps, Boks ve Kick Boks, Swissball work out, Cross Fit work Out, Medicine Ball, Bosu Work Out, Foamroller, Jump workout, Streching exercise Latin Dansları, Hip hop ve Düğün Dansları Koreografisi branşlarında görevlendirilmek üzere eğitimli ve deneyimli, düzenli çalışmayı prensip edinen spor eğitmenleri alınacağı belirtildi.

Spor Kulesi’ne münhal çıkılan branşlar ve aranan eğitmenler aşağıdaki gibidir.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULESİ MÜNHAL ALIMI FİTNESS EĞİTMENİ 1.Erkek Fitness Eğitmeni 2.Kadın Fitness Eğitmeni YOGA EĞİTMENİ a) Çocuk Yogası Eğitmeni b) Hamile Yogası Eğitmeni c) Hatha Yoga Eğitmeni d) Yın Yoga Eğitmeni e) Yoga Terapi Eğitmeni f) Anne ve Bebek Yogası Eğitmeni PİLATES GRUPLARI a)Hamile Pilates b) Çocuk Pilates c) Pilates GRUP EGSERSİZLERİ Step & Aerobik Eğitmeni Spinning Eğitmeni Trx Eğitmeni Total Body Eğitmeni Kettlebell Eğitmeni Tramboline Work Out Bosu Work Out Swiss Ball Work Out Cross Fit Work Out Gymstick Work Out Medicine Ball Fat Burnning Work Out Tramboline Work Out Abs-Glute Workout Eğitmeni Tabata Work Out Eğitmeni Circuit Tranning Eğitmeni Hit Work Out Eğitmeni Jump Workout Foamroller Streching Exercise Çocuk Jimnastik Çocuk Fitness Kangoo Jumps DÖVÜŞ SPORLARI; a) Brazilian Jiu Jitsu Eğitmeni b) Boks Eğitmeni c) Kick Boks Eğitmeni d) Muaythai Eğitmeni SPORTİF ve SOSYAL LATİN DANSLARI; a) Zumba Eğitmeni b) Salsa Eğitmeni c) Bachata Eğitmeni d) Chachacha Eğitmeni e) Samba Eğitmeni f) Flemenko Eğitmeni g) Hip Hop ve Düğün Dansları Koreografisi Eğitmeni Foam Roller Eğitmeni BESLENME VE SAĞLIK Diyetisyen ve Hemşire

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK VE ALANINDA EĞİTMENLİK SERTİFİKASI ŞART…

Spor Kulesi’nde görevlendirilmek üzere aranan adayların üniversite mezunu olması ve alanında eğitmenlik sertifikası bulunması gerekiyor. Erkek adayların askerlik görevini yapmış olması aranan kriterlerde; sorumluluk bilinci yüksek, alanında eğitimli ve tecrübeli, grup dersleri konusunda deneyimli, enerjik, işini seven ve takım çalışmasına özen gösteren özellikler aranıyor.

Spor Kulesi’ne alınacak fitness eğitmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüsek Okulu Mezunu olması gerekiyor. Ayrıca, birinci kademe vücut geliştirme ve Fitness Antrenörlük belgesi koşulları da aranıyor. Grup egzersizlerinde görev yapacak fitness antrenörleri içinse Antrenörlük Belgesi’ne veya sertifikası yeterli kriter olarak kabul edilecek.

Alanında Uzman Dans Eğitmenleri Aranıyor…

Spor Kulesi’nde verilecek Latin dansları eğitmenliği içinde Klasik Danslarla birlikte Latin-Amerikan ve Salon Dansları tekniği üzerine uzmanlık kriteri aranıyor. Ayrıca performans, koreografi ve eğitim verme konusunda tecrübeli olunması dikkate alınacaktır.

İlgili adayların özgeçmişlerini insankaynaklari@neu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.