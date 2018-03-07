YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çerçevesinde “Onun Filmi” Belgeseli

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde Kadın Sinemacıları konu alan “Onun Filmi” Belgeseli Gösterimi Gerçekleştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’de YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleşeceği belirtildi. Türkiye’de geçmişten günümüze kadın yönetmenlerin çekmiş oldukları ilk filmlerinde yaşadıkları tecrübeleri konu alan belgesel film, aynı zamanda belgeselin iki kadın yönetmeni olan (Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun) bu süreçte yaşadıkları serüveni içeriyor.Film gösteriminin sonundaki söyleşide iki genç yönetmen, izleyicilerin, yöneltecekleri soruları cevaplayacaklar.

Kadının Setlerde Karşılaştığı Güçlükler; “Tekniği Erkekler Daha Mı İyi Bilir? Set Çalışanları Neden Beni Değil De Görüntü Yönetmenini Dinliyor? Kadın Bakış Açısıyla Çekilmiş Film” De Neymiş? “

Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun yönetmenliğinde çekilen belgeselin konusu : Bir film nasıl yapılır? Nereden başlanır? Yönetmen her şeyi bilmek zorunda mıdır? Tekniği erkekler daha mı iyi bilir? Set çalışanları neden beni değil de görüntü yönetmenini dinliyor? “Set kızı” mı? O kim? “Kadın bakış açısıyla çekilmiş film” de neymiş? İki kadın yönetmenle çalışmak mı? Yönetmen yardımcım iyi bir yönetmen olmadığımı mı yayıyor? Dünyanın en zor işi karı koca sette olmak mı? Sinema alanında akademisyenliği seçmiş iki genç Merve ve Su’yu, üniversitenin korunaklı ortamından sete çeken, bu soruların cevaplarını aradıkları bir film yapma fikri olur. Bütün tecrübesizlikleri ile çıktıkları bu yolda film yapmanın en ironik anlarını kendi yaşadıkları deneyim üzerinden belgelerler.

“Onun Film” Belgesel Gösterimi Ücretsiz Olup Tüm Halkımız Davetlidir. -

Onun Filmi, cevapları kimi zaman verilen kimi zaman havada asılı bırakılan pek çok soruyla örülü, on beş yönetmen kadının Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı, dünyada kadın olmayı, çalışan kadın olmayı anlattıkları bir dünyanın hikayesidir.

7-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Etkinlik programı şöyle;

7 Mart 2018 Çarşamba günü Saat: 13:00’da İletişim Fakültesi Turuncu salonda “Yaratıcı Belgesel” konulu söyleşi,konuşmacı; Su Baloğlu,

8 Mart 2018 Perşembe günü Saat: 14:00’da İletişim Fakültesi Turuncu salonda “Onun Filmi” Belgesel gösterimi

9 Mart 2018 Cuma günü Saat 14:00’da İletişim Fakültesi Turuncu Salonda “Dijital Reklam” konulu söyleşi, konuşmacı; Merve Bozcu

“Onun Film” belgesel gösterimi ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.