  • BIST 116.710
  • Altın 163,141
  • Dolar 3,7944
  • Euro 4,7088
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASuriye'de Rus kargo uçağı düştü:32 kişi öldü

YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Onun Filmi” belgeselinin gösterimi yapılıyor

»
YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Onun Filmi” belgeselinin gösterimi yapılıyor
YDÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Onun Filmi” belgeselinin gösterimi yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi  8 Mart Dünya  Kadınlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde  Kadın Sinemacıları konu alan “Onun Filmi”  Belgeseli Gösterimi Gerçekleştirecek

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 8 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’de YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleşeceği belirtildi.

Türkiye’de geçmişten günümüze kadın yönetmenlerin çekmiş oldukları  ilk filmlerinde yaşadıkları tecrübeleri konu alan belgesel film, aynı zamanda belgeselin iki kadın yönetmeni olan (Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun) bu süreçte yaşadıkları serüveni içeriyor.Film gösteriminin sonundaki söyleşide iki genç yönetmen, izleyicilerin, yöneltecekleri soruları cevaplayacaklar. 

Kadının Setlerde Karşılaştığı Güçlükler; “Tekniği Erkekler Daha Mı İyi Bilir?  Set Çalışanları Neden Beni Değil De Görüntü Yönetmenini Dinliyor? Kadın Bakış Açısıyla Çekilmiş Film” De Neymiş? “

Su Baloğlu ve  Merve Bozcu’nun  yönetmenliğinde çekilen belgeselin konusu : Bir film nasıl yapılır? Nereden başlanır? Yönetmen her şeyi bilmek zorunda mıdır? Tekniği erkekler daha mı iyi bilir? Set çalışanları neden beni değil de görüntü yönetmenini dinliyor? “Set kızı” mı? O kim? “Kadın bakış açısıyla çekilmiş film” de neymiş? İki kadın yönetmenle çalışmak mı? Yönetmen yardımcım iyi bir yönetmen olmadığımı mı yayıyor? Dünyanın en zor işi karı koca sette olmak mı? Sinema alanında akademisyenliği seçmiş iki genç Merve ve Su’yu, üniversitenin korunaklı ortamından sete çeken, bu soruların cevaplarını aradıkları bir film yapma fikri olur. Bütün tecrübesizlikleri ile çıktıkları bu yolda film yapmanın en ironik anlarını kendi yaşadıkları deneyim üzerinden belgelerler. 

“Onun Film” Belgesel Gösterimi Ücretsiz Olup Tüm Halkımız Davetlidir. 

Onun Filmi, cevapları kimi zaman verilen kimi zaman havada asılı bırakılan pek çok soruyla örülü, on beş yönetmen kadının Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı, dünyada kadın olmayı, çalışan kadın olmayı anlattıkları bir dünyanın hikayesidir.


7-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Etkinlik programı şöyle; 
7 Mart 2018 Çarşamba günü Saat: 13:00’da İletişim Fakültesi Turuncu salonda “Yaratıcı Belgesel” konulu söyleşi,konuşmacı; Su Baloğlu, 

8 Mart 2018 Perşembe günü Saat: 14:00’da İletişim Fakültesi Turuncu salonda “Onun Filmi” Belgesel gösterimi,

9 Mart 2018 Cuma günü Saat 14:00’da İletişim Fakültesi Turuncu Salonda “Dijital Reklam” konulu söyleşi, konuşmacı; Merve Bozcu 

“Onun Film” belgesel gösterimi ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir. 

11-010.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuklar Yararına Düzenlenen “Biz” Adlı Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Gördü…05 Mart 2018 Pazartesi 19:13
  • LAÜ’de “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” irdelendi05 Mart 2018 Pazartesi 19:11
  • Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı05 Mart 2018 Pazartesi 13:24
  • İdris: “Öğretmen varsa, TC’den getirilmemeli”05 Mart 2018 Pazartesi 11:01
  • YDÜ’de Uyuşturucu Haberleri ve Gazetecilik” İrdelendi…04 Mart 2018 Pazar 18:33
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2018 başvuru tarihleri belli oldu04 Mart 2018 Pazar 18:32
  • LAÜ’ye “3 Altın”, “1 Gümüş”, “3 Bronz” Madalya04 Mart 2018 Pazar 18:32
  • AB Eğitim Burs Programı etkinlikleri sürüyor04 Mart 2018 Pazar 14:30
  • YDÜ Sözün Yazıya, Geçmişin Kayda Geçirildiği Sözlü Tarih Projesine Başladı02 Mart 2018 Cuma 19:55
  • “Bir Bütünün Boyutları Olarak İnançlar, Eylemler ve Erdemler”Başlıklı Konferans02 Mart 2018 Cuma 19:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti