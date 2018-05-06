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YDÜ'de Biyomimetik ele alındı

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Bilim Üretmek ve Bilime Katkı Sağlamak Misyonu ile “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konulu Konferans Dizisini Düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi, Bu Doğrultuda Alanında Başarılı Olmuş ve Bilime Katkı Sağlamış Bilim İnsanlarını Konuk Etmeye Devam Ediyor.
YDÜ'de Biyomimetik ele alındı

Önde Gelen Araştırmacıları Konferans Dizisine Konuk Ederek Akademik Kadrosu ve Öğrencileri ile Buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferans Dizisine Bir Yenisini Ekledi.  Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” konferans dizisinin yeni konuğu mikro/nano robotlar, biyomimetik ve nanoüretim alanlarında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Metin Sitti oldu.  Minyatür robot üretimi ile ilgili araştırma alanı olan mikro/nano robotlar, doğadaki modelleri inceleyip bu tasarımları taklit ederek ilham alan ve insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biyomimetik ve nano teknoloji gibi alanlarda çalışmaları olan Prof. Dr. Metin Sitti, deneyimlerini Yakın Doğu Üniversitesi akademik kadrosu ve öğrencileri ile paylaştı.

Teknolojinin Doğadan İlham Aldığı Blim Dalı Biyomimetik

Prof. Dr. Metin Sitti sunumunda hayvanlar ve böcekleri inceleyerek uygulanan ve bilim ile sanatın taklit edilme durumu olan biyomimetik bilim dalı hakkında somut örnekleriyle birlikte alanı tanımlayan açıklayıcı bilgiler verdi.  Prof. Dr. Metin Sitti, biyomimetik bilim dalının doğada yer alan düzenekler üzerinde yapılan çalışmalar ile ilgili olduğunu, ilham kaynağının yine doğada bulunan varlıkların tasarımlarına dayandığını ve insan ile doğa problemlerini çözmek amacını taşıdığını belirtti.  Sunumunda biyolojik yapışkanlara da değinen Prof. Dr. Metin Sitti, uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda hayvanların, küçük tüyleri kullanarak kimyasal olmadan tamamen kuru bir halde bir yere tutunabildiklerinin tespit edildiğini, bu sonuca dayanarak da araba koltuğundan emniyet kemerine, mobilyadan elektroniğe kadar birçok kullanım alanı bulunan polimer maddelerin üretilmeye başlandığını belirtti.

Prof. Dr. Metin Sitti Adına Yakın Doğu Bilim Ormanına Fidan Dikildi

Konuşmasının sonunda yöneltilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Metin Sitti, yapılan davete ilişkin memnuniyetini dile getirdi.  Seminer sonunda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise bu keyifli, bilgi verici, aydınlatıcı bilgilerin paylaşıldığı konferans için Prof. Dr. Metin Sitti’ye teşekkür ederek, günün anısına ilişkin plaketi ve adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen ağacın belgesini takdim etti.

Prof. Dr. Metin Sitti Kimdir?
Prof. Dr. Metin Sitti, lisans ve yüksek lisans derecelerini elektrik ve elektronik mühendisliği branşında Boğaziçi Üniversitesi’nden 1992 ve 1994 yıllarında, doktora derecesini elektrik mühendisliği branşında Tokyo Üniversitesi’nden 1999 yılında almıştır.  1994-1996 yılları arasında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde CAD/CAM Robotik Bölümü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır.  1999-2002 yılları arasında ise Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde araştırmacı bilim adamlığı ve eğitmenlik yapmıştır.  Şu an Carnegie Mellon Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölümünde ve Robotik Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca NanoRobotics Laboratuvarı ve Bio-Robotics Merkezi’ni yönetmektedir. Araştırma projeleri NSF, NIH, NASA, endüstri ve DARPA tarafından desteklenmektedir.  

NanoGriptech adında yeni doğadan esinlenen yapıştırıcı melezlemeleri ürüne dönüştürmek amacıyla 2009’da bir şirket kurmuştur.  SPIE Nanoengineering Pioneer Ödülü’nü 2011’de, National Science Foundation CAREER Ödülü’nü 2005’de ve IBM Smarter Planet Ödülü’nü 2012’de almıştır. Birçok robotik konferansında en iyi makale ve video ödülleri almıştır.  Journal of Micro-BioRobotics dergisinin baş editörlüğünü ve IEEE Trans. On Robotics ve ACS Applied Materials and Interfaces dergilerinin yan editörlüğünü yapmaktadır.

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