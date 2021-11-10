YDÜ'de bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında,Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan “Atatürk Anıtı”nda düzenlenen törenle anıldı. Ada genelinde olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde de saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, öğretim üyeleri ve Yakın Doğu Oluşumu çalışanlarları Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak, saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen anma töreninin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi'nin tüm fakültelerinde de Büyük Önder Atatürk, sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Aramızdan ayrılışının üzerinden 83 yıl geçse de, Atatürk’ün yaktığı aydınlanma ışığı, bizlere yol göstermeye devam ediyor.”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarıyla sadece Türk milletinin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri değiştiren büyük bir lider olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri olarak, ileri görüşlülüğü, Türkiye’yi modern dünyanın bir parçası haline getiren vizyonu ve barışçıl kimliği ile dünyanın saygısını kazandı. Aradan geçen onca yılda Türk milletinin kalbindeki eşsiz yeri hiçbir zaman değişmedi” dedi. Prof. Dr. Günsel, “Aramızdan ayrılışının üzerinden 83 yıl geçse de, Atatürk’ün yaktığı aydınlanma ışığı bizlere yol göstermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında yol göstericimiz Büyük Önder Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözünü hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise bilimin ve sanatın yol göstericiliğine verdiği önemin, Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihte eşine az rastlanır bir devlet adamı ve lidere dönüştürdüğüne vurgu yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında yol göstericimiz Büyük Önder Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.