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YDÜ’de Çanakkale Zaferi’ne Özel Sahnelenen “Vatan” Adlı Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sanat Kulübü tarafından Vatan adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
YDÜ’de Çanakkale Zaferi’ne Özel Sahnelenen “Vatan” Adlı Tiyatro Oyunu Beğeni Topladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ruşen Mert Amanat’ın yazıp yönettiği ve Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sahnelenen oyunu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan ile milletvekilleri  izledi.  

Çanakkale Şehitleri için hazırlanan tiyatro gösterisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, büyük beğeni topladı. Kostümler ve gösterinin gerçek bir Çanakkale Zaferini yansıttığı gecede seyirciler unutulmaz bir gece yaşadı. Duygusal anların yaşandığı oyun sonunda, oyunu sahneleyen öğrenciler davetliler tarafından ayakta alkışlandı. 
Heyecanla izlenen oyunda, öğrenciler performansları ile övgü aldılar. Çanakkale Savaşlarını ve ruhunu anlatan oyunda, tarihe adını altın harflerle yazdıran kahramanlıklar ve Anadolu insanının fedakârlıkları anlatıldı.

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