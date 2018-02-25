YDÜ’de Dijital Öğrenme ve Üretim Atölyeleri Etkinliği Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, dönem açılışı etkinliği kapsamında “Dijital Öğrenme ve Üretim Atölyeleri” etkinliği gerçekleştirdi.

Fakülte Drama Odasında gerçekleştirilen etkinlikte, eğitsel oyunlar, 3D animasyon, internet uygulamaları kapsamında çalışmalar yapıldı. Sosyal medya ve bilişim suçlarıyla ilgili konuşmalar yapıldı, dijital öğrenme ve yeni uygulamalar anlatıldı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanları öğrencilerle bilgi ve önerilerini paylaştılar.

Prof.Dr. İsmail Hakı Mirici; “Dijital Dünya Artık Gerçek Dünyanın Bir Parçası”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verine bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici açılışta yaptığı açıklamada, dijital dünyanın artık gerçek dünyanın bir parçası olduğunu, ‘Digital Natives’ olarak adlandırılan yeni yetişen neslin eğitim öğretim uygulamalarının da çağın gerçeklerine uygun olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mirici, bu çağda bu öğrenci modeline eğitim verecek olan öğretmenlerin de teknoloji kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Zehra Altınay; “Üretim Atölyelerinde, Eğitsel Oyunlar, 3D Animasyon, İnternet Uygulamaları Kapsamında Çalışmalara Başladık”

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, üretim atölyeleri kapsamında, eğitsel oyunlar, 3D animasyon, internet uygulamaları kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti.

Üniversitenin ve bölümün fark yaratan niteliğini ileriye taşımak için farklı ve disiplinlerarası çalışmalara öncelik verileceğini belirten Prof. Dr. Altınay, “Bilişim alanında öğrencilerin ürettikleri fikir ve uygulamaların almış oldukları kaliteli eğitimin bir göstergesi olacaktır. Hem akademik kadroda yer alan öğretim elemanlarına hem de motivasyonu yüksek öğrencilere güvenim tamdır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Hüseyin Bicen; “Sosyal Medya Hayatımızın Vazgeçilmezleri Arasında”

Etkinlik kapsamında, Doç. Dr. Hüseyin Bicen de, sosyal medya ve bilişim suçları ile ilgili konuşma yaparken, günümüzde sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirtti.

Bir çok bilgiyi sosyal medya aracılığı ile edinebildiğimiz için bilgilerin güvenilir kaynaklardan olup olmadığına dikkat etmemiz gerektiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Bicen, paylaşımlarımızın sanal kimliğinizi oluşturduğunun farkına vararak kişi veya kurumları hedef alan paylaşımlardan kaçınmamız gerekliliğinin önem arz ettiğini, fikir ayrılıklarının siber tehditleri oluşturduğu günümüzde ortamın sanal fakat suçların gerçek olduğu unutulmamasının gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Fezile Özdamlı; “21. Yüzyılda Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken 9 Dijital Beceriye, Mezun Öğrencilerinde Sahip Olması Gerekir”

Etkinlikte, Doç. Dr. Fezile Özdamlı’da dijital öğrenme ve yeni uygulamalardan bahsederek, literatürde 21. yüzyılda öğretmenlerin sahip olması gereken 9 dijital becerinin var olduğunu belirtti.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinden mezun olan öğrencilerinde bu 9 dijital beceriye en iyi şekilde sahip olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Özadamlı, bahsedilen 9 dijital becerinin ses kliplerini kaydetme ve editleyebilme, etkileşimli ve ilgi çekici videoları oluşturabilme, ilgi çekici içerikler yaratabilme, sosyal medyanın gücünden faydalanabilme, öğrencilerin katılımını sağlama amaçlı blog ve wikilerin kullanımını sağlama, kaynakları saklama ve paylaşma amaçlı bookmarkinglerin kullanımı, ilgi çekici sunumlar oluşturma, dijital öğrenci portfolyosu oluşturma ve geleneksel olmayan quizler oluşturmak olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özdamlı, 21. yüzyıl öğretmenlerin bu becerileri yerine getirebilmesi için her bir yeterliğe yönelik ortamların ve araçların tanıtımının gerçekleştirilmesi gerekliliğini de anlattı.

Yrd. Doç. Emrah Soykan ise, bölümün geleceği ve çalışma alanlarından bahsederek bölümün her alana katkı sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy da ters yüz sınıf uygulamaları ve eğitsel oyunların önemine dikkat çekerek, üniversitenin kaliteli eğitim vizyonu çerçevesinde ters yüz sınıf uygulamaları projesinin başarılı bir şekilde yürüdüğünü, bölüm içerisinde de yenilikçi akademik paylaşıma dayalı etkinliklerin tüm öğretim elemanı ve öğrencilerin katılımıyla devam edeceği, akademik paylaşım günlerinin fikir gücünün oluşturulmasında önemli olduğunu belirtti.