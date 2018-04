YDÜ’de “Doğal Bileşiklerle Tango: 46 Yıl” Konferansı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, uluslararası hakemli dergilerde 170’e yakın araştırma makalesi olup, İsviçre ve Almanya’da misafir akademisyen olarak bilimsel araştırmalarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış oldu.

Konferansta Çeşitli Bitkilerden Söz Edildi...

Prof. Dr. Çalış konuşmasında araştırma alanı olan bitki kimyası ve bitkilerden bahsederek örnekler verdi. Doğal Kaynaklı ilaç ham maddelerinin % 99’unun bitkilerden elde edildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Çalış, bitkilerin Eczacılık Fakültesinde eğitim olarak Farmasötik Botanik yani tıbbi bitkiler, zehirli ve yararlı bitkiler şeklinde bir ders adı altında izlendiğini anlattı. Her bitkinin kendi tezgâhında çok farklı moleküller ürettiğini dile getiren Prof. Dr. Çalış, her bitkinin kendine has dünyası olduğundan söz etti.

Kıbrıs bitki örtüsünden de bahseden Prof. Dr. Çalış, bitki yönünden en zengin dönemlerin Aralık ile Mart ayına kadar süre olduğunu anlattı. Prof. Dr. İhsan Çalış, “Soğanlı bitkilerin özellikle Ocak ve Şubat aylarında görülüyor. Akdeniz bitki örtüsü hakim Kıbrıs’ta. Anadolu’nun Akdeniz iklimi görülen güney, güneybatı kısımlarındaki bitkilere benzer bitkiler görülüyor. Örneğin (adamotu), özelliği köklerinin çok derinlere gitmesi ve formunun insan vücudunu andırmasıdır. Ada Soğanı da en bol görülen bitkilerdendir” dedi.

Konferans Yoğun İlgi Gördü...

Prof. Dr. İhsan Çalış Konferans sonunda, sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek bu konferans dolayısı ile çok memnun olduğunu belirtti.