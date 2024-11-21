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YDÜ'de düzenlenen “II. Sporda Vizyon Semineri”nde ülkemizdeki su sporları, voleybol ve tenis ele alındı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “II. Sporda Vizyon Semineri”nde ülkemizdeki su sporları, voleybol ve tenis ele alındı
YDÜ'de düzenlenen “II. Sporda Vizyon Semineri”nde ülkemizdeki su sporları, voleybol ve tenis ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü tarafından düzenlenen “II. Sporda Vizyon Semineri” Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi. Spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı seminerde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Sporun geleceği, yönetim stratejileri ve gençlere yönelik projeler gibi konularının masaya yatırıldığı seminerde; sporun toplumsal gelişimdeki önemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisi tartışıldı. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle son bulan seminerde katılımcılara plaket takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı da olan Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, açılışta yaptığı konuşmada; sporun toplumsal kalkınmada oynadığı rolü vurgularken, katılımcılar arasında güçlü bir iş birliği ruhunun da oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Doç. Dr. Hakan Atamtürk, açılış konuşmasında, “Sporun birleştirici gücü, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal bağları da güçlendirir. Vizyoner bir yaklaşım, sporun geleceğini şekillendirirken, iş birlikleri ve akademik iş birliği de bu sürecin önemli bileşenlerindendir” dedi. Sporun sadece eğlence değil, aynı zamanda toplumsal bir gelişim aracı olduğunun da altını çizen Doç. Dr. Atamtürk, “Birlikte daha güçlü bir spor kültürü inşa etme yolunda adımlar atılmasına hem akademik hem de uygulamalı olarak olanak sağlayabilmek başlıca hedeflerimiz arasında” dedi. 

Kıbrıs’ta sporun dünü, bugünü ve geleceği, Federasyonların perspektifinden ele alındı!

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, tüm spor paydaşlarının bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak, federasyonun vizyonunu aktararak durum analizi yaptı. Abitoğlu, su sporlarının ülkedeki rekreasyonel etkinlikler ve performans sporları açısından önemine dikkat çekti. Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ise sunumunda Kıbrıs Türk spor tarihini ve spor politikalarını ele aldı. Kaya, “Ülkemizde devletin, sportif alanda bilimsel verilere dayalı bir planlama yapabilmesi için üniversitelerle iş birliği içinde olması şart. Uzun vadeli planlamalar ve arşiv yönetimi şart” diyerek spor politikalarının bilimsel bir temele oturtulması gerektiğini ifade etti.

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu da, sporda ‘sponsorluk yasası, fon yaratma ve teniste tesisleşme’ konularına odaklandı. Öncelikli hedefleri arasında olan doğudan batıya, kadar her bölgeye bir tenis kortu kazandırdıklarını belirten Gazioğlu, “Tenis okul sporlarından başlayarak profesyonel antrenörlerin rehberliğinde geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ülkede tenis alanındaki uluslararası başarılara ve yetenekli sporcuların varlığına değinen Gazioğlu, ülke sporunda ciddi anlamda uzun vadeli planlamalar ile bir vizyon yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

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