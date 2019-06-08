YDÜ'de düzenlenen “Öğrenciler Konuşuyor 7: Hepimiz Normaliz ? Sempozyumu”Büyük ilgi gördü

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına bağlı Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık Kulubü (YDÜ ÖBASK) öğrencileri tarafından “Öğrenciler Konuşuyor 7: Hepimiz Normaliz?” sempozyumu düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen sempozyum, Büyük Kütüphane Salon 4’de farklı üniversitelerden bir çok öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan ve iki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda farklı konularda sunumlar yapıldı.

Sadece Bilimsel Değil Sosyal Bir Kulüp…11 Sempozyum, 3 Uluslararası Proje Yarışması Düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Tıp Fakültesi öğrencilerinden ÖBASK Başkanı Stj. Dr. Fatma Elagöz, kulüp olarak 12. sempozyumu düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kulübün düzenlediği toplantılar, sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal aktivitelerden basheden Elagöz kendilerine bu imkanı tanıdığı için üniversite yönetimine, Kulüp danışmanı Öğretim Üyesi Doç Dr. Serdar Susever’e ile Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz’a, öğrenci dekanlığı ekibi ile Kulüp organizasyon komitesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenci Bilimsel Araştırma ve Sağlık Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Doç. Serdar Susever ise, kulübün kuruluşundan bahsederek, 11 sempozyum ile 3 Uluslararası Proje yarışması düzenlendiklerinin söyledi.

Farklı Konularda Sunumlar Yapıldı…

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Elif Naz Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi’nden Yasin Onur Andaç’ın oturum başkanlığında, Tıp Fakültesi’nden Ayça Yiğit “Yedim de Ne Yaşadım Yetmişimde Ne Olacağım”, Stj. Dr. Elif Güneş “Ergenim! Beni Dikkatlice Gözlemleyin”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Stj. Dyt. Merve Şensoy“ Midemden Ruhuma Açılan Kapı” ve Odyoloji Bölümü’nden Musa Kutlay tarafından Tunç ‘’Gördüm, Duydum, Biliyorum!” adlı sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci oturumda ise, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı ve Uzm. Dr. Yeliz Engindereli uzman gözüyle erişkin ve pediatrik psikiyatrisi konusunda bilgiler ktardılar. Sempozyum sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.