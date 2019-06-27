YDÜ'de düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda yapilan bildiriler İtalyan Büyükelçi’ye sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Prof. Dr. Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Konferansında sunulan bazı bildirileri Büyükelçiye takdim etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu ile Ululararası İlişkiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal da eşlik etti. Ziyaret sırasında Büyükelçiye Yakın Doğu Üniversitesinde yaşanan gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi sunan Prof. Dr. Gökçekuş, düzenlenen konferansların içeriğine ilgili detaylar paylaştı.

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Prof. Dr. Gökçekuş, “1-3 Nisan tarihlerinde Kıbrıs konusunda, 6-10 Mayıs tarihlerinde ise Akdeniz Ülkelerinde Yaşanan Su Sorunları konulu iki Uluslararası konferans düzenledik. 7-11 Ekim tarihlerinde ise Çevre: Yaşam ve Sürdürebilirlik konularında Uluslararası konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bugüne değin Ülkemizi, Bölgemizi ve Dünyamızı ilgilendiren yaşamsal konularda sadece Uluslararası konferans düzenlemekle kalmadık, aralarında Nobel ödülü almış, bilim insanlar ile Dünyanın saygın yayıncı kuruluşlarının baş editörlerinin de yer aldığı değerli katılımcıların sunduğu bildirileri aynı zamanda en saygın dergilerde yayınlamak suretiyle elde edilen bilgileri dünyada bir çok ilgili kişinin eline ulaşmasını sağladık” dedi.

Prof. Dr. Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmanın yanında yurt içi ve yurt dışından çok geniş kitlelere en modern sağlık hizmetinin sunulduğu modern hastanesi, Hayvan Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile 21 Fakülte, 220 Bölüm, 110 farklı ülkeden 30 bin öğrenciye yüksek öğrenim olanağı sunduğunu, 3500’ü akademik toplamda 6000 çalışanı ile KKTC’nin en büyük Üniversitesi konumunda olduğunu aktardı.

Uluslararası alanda Web Of Science ve Scopus’ta taranan dergiler baz alındığında 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1200 makale ile KKTC’de birinci Türkiye’de üçüncü üniversite olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 8 Araştırma Enstitüsü 28 Araştırma merkezi ile Üniversite bünyesinde yürütülen projelere büyük destek sağlandığını ve Ülkede ilk elektrikli arabayı üretip hizmete sunma çalışmaları kısa süre içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Andrea Cavallarini; “Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Konferanslara Katılımcıların Üst Düzey Olmasından Etkilendim…”

İtalya Büyükelçisi Cavallari ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından başarıyla gerçekleştirilen konferanslardan haberdar olduğunu ve ilgi ile takip ettiğini belirtti. Büyükelçi Cavallari, bu tür uluslararası organizasyonlar sayesinde ortaya çıkan bilgilerin paylaşılması neticesinde sorunlara çözüm bulma noktasında çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen Konferanslara olan ilgiden ve katılımcıların üst düzey olmasından etkilendiğini söyleyen Büyükelçi, bu tür faaliyetlerin devamının çok önemli olduğunu belirtti.

Büyükelçi Cavallari; “KKTC’deki Çok Kültürlü Öğrenci Topluluğu Etkileyici…”

Büyükelçi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversite olgusundan da son derce etkilendiğini ve çok kültürlü öğrenci topluluğu zenginliğine vurgu yaptı.

Bu kadar öğrencinin siyasetten tanınmayan bir ülkeye neden gelmek istediklerini çok merak ettiğini diler getiren Büyükelçi Cavallari’ye Prof. Dr. Gökçekuş; Türkiye’deki Üniversiteler ile KKTC’deki Üniversitelerin programlarının karşılıklı olarak tanındığını ayrıca KKTC’de mevcut Üniversitelerde yürütülen programların da YÖK tarafından akredite edildiğini, ayrıca KKTC Üniversitelerinin bir çok programının ASSIN, MİYAK, MÜDEK, ABET gibi Uluslararası Akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş programları sayesinde, siyaseten Türkiye dışında tanınmayan, KKTC’nin üniversitelerinin diplomalarının dünyanın her yerinde tanındığını belirtti.