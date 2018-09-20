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SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

YDÜ'de “Güvenlik Araştırmaları” yüksek lisans programı açıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Güvenlik Araştırmaları” yüksek lisans programı açıldı.
YDÜ'de “Güvenlik Araştırmaları” yüksek lisans programı açıldı

YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, disiplinler arası bir müfredata sahip olan “Güvenlik Çalışmaları” Yüksek Lisans Programı, dünyada benzer programların öğrenci kabul şartlarına paralel olarak Sosyal Bilimlerin farklı dallarından (Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Sosyoloji, Eğitim, İletişim Bilimleri vb.) gelen öğrenci başvurularına açık olacak. Ayrıca, istisnai durumlarda lisans derecesini farklı bir alandan almış öğrenciler de yapılacak “değerlendirme” sonrası programa kabul edilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, yüksek lisans programlarına bir yenisinin daha eklendiğini dile getirerek, Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı adı altında disiplinler arası bir alan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi tarafından açıldığını belirtti. 

Güvenlik Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Umut Koldaş,  “Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı”nın öğrencilerine günümüz dünyasında değişen güvenlik kavramı anlayışı ve küresel gelişmelerle beliren yeni güvenlik alanlarında çok boyutlu ve disiplinler arası bir eğitim verilmesini amaçladığını vurguladı.

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