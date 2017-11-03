YDÜ’de İngiltere ve Rusya’nın Akdeniz politikaları masaya yatırılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi Sertifika Programı Kapsamında Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Büyükelçi Ünal Çeviköz Seminer Verecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güvenlik Akademisi’nde Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Ünal ÇeviközBREXIT ve Türk-Rus ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz güvenliğini irdeleyecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi sertifika programı kapsamında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Mitat Çelikpala ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli BüyükelçisiÜnal Çeviköz program katılımcılarıyla buluşacaklar. YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Enstitü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Güvenlik Akademisi” sertifika programının 4 Kasım tarihli oturumlarında Prof. Dr. Mitat Çelikpala “Türkiye Cumhuriyeti- Rusya Güvenlik İlişkilerinde Son Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Doğu Akdeniz ve KKTC'ye Olası Etkileri”, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ise "BREXIT Sonrası İngiltere'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Güvenliğindeki Konumu" başlıklı seminerleri verecekler. Oturumlar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi101 no'lu salonda saat 10:00-13:30 saatleri arasında yapılacak.

Koldaş: Akdeniz’in Yeniden Yapılanmasında Kilit Rol Oynayacak olan İngiltere ve Rusya’nın Yeni Politikaları Tartışılacak

Programı düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, İngiltere ve Rusya’nınAkdeniz’in yeniden yapılanmasında önemli rol oynayacak iki önemli ülke olduğunu vurgulayarak “ Brexit sonrası dış politika yapma ve uygulama süreçlerinde Avrupa Birliği’nden bağımsızlaşan İngiltere ile Suriye krizi sonrasında bölgeye hem askeri hem de ekonomik olarak yerleşen Rusya Akdeniz’in geleceğinin yeniden yapılandırılmasında kilit iki ülke olarak karşııza çıkıyorlar. Bu iki ülkenin bölgeye ve Kıbrıs’a yönelik politikalarını en son gelişmelerin ışığında iki önemli düşün insanı ile tartışma imkanı bulacağız. Güvenlik Akdemisi kapsamında konuk edeceğimiz Rusya ve Kafkaslar uzmanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Eski Büyükelçisi Ünal Çeviköz program katılımcılarımıza bu iki ülkenin politika yapma ve uygulama süreçleri ile ilgili çok boyutlu bir analiz sunacaklar. Bu iki önemli ülkenin bölgeye ve Kıbrıs’a dönük politikalarını konularının uzmanı iki önemli isimle tartışmanın katılımcılarımıza konuyu yüzeysel analizlerden kurtararak derinlikli bir şekilde irdeleme imkanı vereceğine inanıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen güvenlik kavramları ve uygulamaları odaklı sertifika programına Türkiye ile Kıbrıs'tan konularında uzman akademisyen, üstdüzeybürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılımıyla her cumartesi olmak üzere 6 hafta boyunca, 21 Ekim - 25 Kasım 2017 tarihleri arasında devam edecek.

“Güvenlik Akademisi” ve diğer YDE kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için detaylı bilgiye www.neu.edu.tr, yde.neu.edu.tr web sayfalarından, nei@neu.edu.tr e-posta adresinden, YDE facebook sayfasından (facebook:yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlarından ulaşılabilir.