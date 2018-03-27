YDÜ'de “Kadının Siyasete Katılımı ve Cinsiyet Kotası” Başlıklı Panel Düzenlendi…

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile “Kadının Siyasete Katılımı ve Cinsiyet Kotası” temalı panel düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcıları, üniversite üst düzey yöneticileri ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılım gösterdiği panele, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik panelin onur konuşmacısı olarak yer aldı.

Panelde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KAEM – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Maliye Eski Bakanı Onur Borman, Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ve Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Bilge Azgın birer sunum yaptı.

Düzenlenen panelde, dünya ölçeğinde ve ülkemizde kadının siyasete katılımının önündeki engelleri ve toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası alanda yürütülen hukuki ve düşünsel tartışmaları gündeme taşındı. Kadının siyasette yer almasıyla ilgili istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Panel’in açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, Kadınlar Gününe özel hazırladığı ve dünya ölçeğinde kadınların siyasete katılımı konusunda ortaya koyduğu istatistiki verileri paylaştı. Prof. Dr. Eyüpoğlu, BM’nin 2016 yılı için verdiği rakamlara göre kadınların siyasette en fazla temsil edildiği ülkelerin Bulgaristan, Fransa, Nikaragua, İsveç ve Kanada olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun konuşmalarının ardından panelin onur konuşmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik konuşma yaptı.

Ülkemizde Kadınların Siyasette Yer Alma Oranlarını Paylaştı

Narin Ferdi Şefik, ülkemizde kadınların siyasete katılımının geçtiğimiz yıllarda ve özellikle değişen seçim yasası ile ivme kazandığına değindi.

Şefik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yeni Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile “her seçim bölgesinde her cinsiyetten en az %30 oy oranında aday gösterilmeye” başlandığı 7 Ocak 2018 genel seçimlerinin ardından parlamentoya 9 kadın milletvekilinin seçildiğine dikkati çekti.

Cinsiyet Kotası ve Kadınların Siyasete Katılımındaki Engeller Konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından, moderatörlüğünü İşletme Bölümü öğretim görevlisi İmren Gürbaşar’ın yürüttüğü panelde konuşmacı olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)- KAEM – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı niteliği taşıyan Maliye Eski Bakanı Onur Borman, Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ve Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Bilge Azgın dünya ölçeğinde ve ülkemizde kadının siyasete katılımının önündeki engelleri ve toplumsal cinsiyet konusunda uluslararası alanda yürütülen hukuki ve düşünsel tartışmaları gündeme taşıdılar. Panelistler, ayrıca cinsiyet kotası konusunda farklı görüş ve pratikleri dünyanın farklı coğrafyalardan ülke örnek analizleri ortaya koyarak dinleyiciler ile paylaştılar.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüpoğlu’nun panelistlere teşekkür plaketlerini ve katılım belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.