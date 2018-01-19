YDÜ'de "Keşkesiz Doğum ve Bebek Bakımı" ele alındı

YDÜ Hastanesi Uzmanlarınca Verilen Hamilelik Okulu Seminerlerinin İkincisinde Keşkesiz Doğum ve Bebek Bakımı Konuları Ele Alındı

Ocak Ayı Boyunca Cumartesi Günleri 16:00 – 18:00 Saatleri Arasında İki Oturumda Gerçekleştirilecek Seminer Dizisinin İkincisi, Anne Baba Adaylarının Yoğun İlgi ve Katılımı ile 13 Ocak Cumartesi Gün, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özlen Emekçi Özay ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Serpil Duran’ın, Keşkesiz Doğum ve Bebek Bakımı Konularında Gerçekleştirdiği Oturumlarla Devam Etti.

Bebek Bakımı Konusunda Bilinmesi Gerekenler

İkinci kursun ilk oturumunda genel bebek bakımı konusunda bir sunum gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Serpil Duran, bebeklerde banyo ve cilt bakımı, saç, göz, kulak ve burun, ağız ve diş, tırnak, göbek ve alt bakımları ile bebek masajı ve sarılık kontrolüne değindi. Göbeği düşene kadar bebeklerin vücutlarının sadece silme banyo yöntemi ile temizlenmesi gerektiğini söyleyen Serpil Duran, bebeğin ilk banyosunun ise göbek düştükten sonra ve günde bir kez olmak üzere yaptırılması gerektiğini belirtti. Göz bakımı yapılırken kullanılacak bezin ılık su ile ıslatılmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Serpil Duran, gözlerin içten dışa doğru silinmesinin önemli olduğunu, her göz için ise yeni ve temiz bir bez parçasının kullanılması gerektiğini belirtti. Kulak bakımının, kulak içlerinin temizliği sırasında sadece kolaylıkla görülen kulak kirlerinin alınması şeklinde olması gerektiğini ifade eden Serpil Duran, burun temizliğinde ise burnun içine ucu sivri bir materyalin sokulmamasını, burun çok tıkalı veya kuru ise sıvı ile yumuşatılmasının yararlı olacağını ifade etti. Bebeğin göbek bakımının, göbek düşene kadar yapılmasının yeterli olduğunu, bebeklerde sık görülen pişik problemine karşı önlem almak için ise sık aralıklarla ve her beslenme öncesi bezinin kontrol edilmesi ve kirli ise değiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Serpil Duran, konuşmasında bebek masajının önemine de değinerek, bebeğin sağlığı, yaşam kalitesi ve anne ile etkileşimi açısından büyük katkısı olduğunu belirtti.

Günümüzün Doğum Felsefesi; “Keşkesiz Doğum”

Kursun ikinci periyodunda bir sunum gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özlen Emekçi Özay, “Keşkesiz Doğum”un kendiliğinden başlayan, doğal hormonların optimum koşullarda aktif olarak salgılandığı, mümkün olduğunca müdahale edilmeden yapılan, bebeklerin doğar doğmaz anne kucağı ile buluştuğu ve doğum şekli ne olursa olsun herkesin doğumdan keşkesiz çıktığı doğumlar olduğunu belirtti.

Her annenin bebeğini doğurmak üzere kodlandığını, bebeklerin de zamanı geldiğinde doğmayı içgüdüsel olarak bildiğini ifade eden Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, tek yapılması gerekenin anne adayının kendisine güvenmesi ve bu konuda çalışan uzmanlardan destek alması olduğunu söyledi.

Doğumla ilgili açıklamaları sırasında babaların doğumda aktif rol aldığını ve doğumun vazgeçilmez kahramanları olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, bebeklerin ise doğumla kopma değil anneye kavuşmayı yaşadıklarını, ten tene temas için doğar doğmaz annenin kucağı ile buluşturulduğunu, böylece bebeğin hayata güvenle başladığını söyledi. Sezaryen gereken durumlarda ise anne ve bebeğin yine ayrılmadığını, Anne Baba Bebek Dostu Sezaryen uygulamasının kullanıldığını söyledi. Konuşmasında keşkesiz doğumlar için dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde de duran Uzm. Dr. Özlen Emekçi Özay, annenin tercihlerini ön planda tutan bir doktor, doğumda birebir destek alınabilecek bir ebe ve annenin alabileceği doğuma hazırlık kursları ile keşkesiz doğumlardan kaçınılabileceğini söyledi. Doğum sırasında uygulanması gereken nefes teknikleri hakkında bilgiler de veren Uzm. Dr. Özlem Emekçi Özay, gevşeme nefesi, rahim kasılma/dalga nefesi ve bebeğe yol verme nefesi tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

3. Hafta Konuları Postpartum ve Doğru Beslenme

Artan bir katılım ve ilgiyle devam eden “Hamilelik Okulu” seminer dizisinin ikincisi, sadece hamileliğe hazırlanan anne adaylarının değil, baba adaylarının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. İnteraktif olarak gerçekleşen seminer dizisinin 3. hafta konularının ise doğumdan sonra bir kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karmaşık bir karışım durumu olan doğum sonrası depresyon, diğer adıyla Postpartum depresyon (PPD) ve gebelik dönemi ile sonrasında doğru beslenme olacağı bildirildi.

