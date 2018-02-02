YDÜ’de Kıbrıs’ın İlk Resim Sanat Müzesi Açılıyor...

İzin Belgesi İçin Başvuruda Bulunuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı kararıyla, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde, Kıbrıs Türk Resim Sanatı’nın başlangıcından günümüze Kıbrıs Sanatının karakteristik özelliklerinin tarihsel süreç içerisinde anlatılacağı “Resim-Sanat Müzesi” kuruluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in öncülüğünde kurulacak olan müze, 2020 yılı başında hizmete girecek. Müzede, Kıbrıs Türk sanatının başlangıcından itibaren günümüze kadar yarattıklarıyla sanatımızın gelişimine öncülük etmiş ve katkı koymuş ressamların eserleri yer alacak. Kıbrıs Türk Sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak olan müze bir yandan halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk plastik sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer yandan ülkemiz sanatçılarına kendi yarattıkları plastik sanat eserlerini sergileme imkanı sunacaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampüs içerisine açılmasına karar verilen Resim-Sanat Müzesi’nin oluşturulması için, Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne gerekli izin başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan tarihi rektörlük binasında kurulacak olan müzenin başkanlığına, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in Sanat Danışmanı Dr. Mustafa Hastürk’ün atandığı kaydedildi.

Eski ve Yeni Koleksiyonlar Sanatseverlerle Buluşacak…

Modern bir sanat müzesinin tüm özelliklerine sahip bir yapı olarak tasarlanıp inşa edilecek müzede, Kıbrıs Türk sanatının başlangıcından günümüze dek Kıbrıs sanat tarihine yapıtlarıyla yön veren ve toplumumuzun sanatsal gelişimine iz bırakan ressamların eserleri yer alacak. Son teknolojik işitsel ve görsel sistemlerin kullanılacağı müzenin faaliyete geçmesiyle birlikte, plastik sanatlar alanında sergi, konferans, açık oturum, film ve dia gösterileri gibi faaliyetler yürütülecektir. Resim-Sanat Müzesi bu etkinliklerin yanı sıra plastik sanatlar alanında düzenlenecek kurs ve seminerlere de ev sahipliği yapacaktır.