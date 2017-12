YDÜ’de Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Yakın Doğu Koleji öğrencilerine,Kızılay Haftası kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla Ortaokul Türkçe Bölümü tarafından 6. ve 7. sınıflar binasında düzenlenen seminerde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileri tarafından Türk Kızılay’ının kuruluş amacı, tarihi, faydaları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildiği belirtildi.

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan ve Müdür Muavinlerinden Ömer Özkan’ın da hazır bulunduğu seminerde öğrencilere, yürütülen insani yardımlar, toplumsal dayanışmaya nasıl katkı sağladıkları, sosyal refahın gelişmesine ne gibi katkıda bulundukları, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için nasıl verilen mücadeleler anlatıldı.

Kızılay yetkilileri öğrencilere, Osmanlı İmparatorluğu zamanında “Hilal-i Ahmer”(Kırmızı Ay) anlamındaki yardım kurumunun, 1935 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Kızılay” olarak değiştirildiği ve insanlar arasında hiçbir ayırım yapmadan yardım elini uzatan bu kurumun Avrupa’daki benzerinin ismi ise Kızılhaç olduğu ifade edildi.

Ayırım yapmadan bütün insanlık için çalıştıklarını vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileri, Kızılay’ın yardım ettiği insanlarda ırk, din ve dil ayrımı yapmadığınım altını çizdi.

Seminerin ardından Kızılay Haftası ile ilgili hazırlanan sınıf ve okul panoları gezildi. Kızılay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilereödülleri verildi.

Kızılay’a Yardımın Önemi Vurgulandı

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Işılay Arkan, Kızılay’ın Türk ulusunda var olan asil yardımlaşma ve dayanış¬ma duygusunun kurumlaşmış anlatımı olduğunu izah ederek, her yurttaşın, olanakları ölçüsünde Kızılay’a yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Okulu Müdürü Arkan, “Bizim şu an için Kızılaya ihti¬yacımız olmayabilir ama unutmayalım ki bir yerlerde Kızılaya ih¬tiyacı olan insanlar mutlaka vardır. Bu duygularla her zaman birlik içinde çalışmamız gerektiğini bizler Yakın Doğu Koleji öğrencilerine de öğretiyoruz. İnsanlık adına yapılan her mücadelede yer almalarını sağlamak, farkındalıklarını artırmak birincil görevlerimiz arasındadır.” şeklinde konuştu.