YDÜ’de Kızılay Kulübü kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesinde, üniversite öğrencilerini kan bağışı hakkında bilinçlendirmek, gönüllü ve düzenli kan bağışçısı sayısını toplum genelinde arttırılabilmek amacıyla Kızılay Kulübü kuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ bünyesinde yer alan ve Doç. Dr. Kaya Süer danışmanlığında ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Tuğbay Oğuz Sezer başkanlığında kurulan Kızılay Kulübünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kan ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Kulüp, düzenlenecek eğitim seminerleri ile üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri içinde bu konuda bilinçlendirilerek hayatlarının geri kalan kısımlarında da bu alışkanlıklarını sürdürmelerini, düzenli ve gönüllü kan bağışçısı kitlesini oluşturmayı sağlayacak.

Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü, akademik takvim içerisinde her hafta Salı günü bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Düzenlenen son etkinlikte, Dyt. Bengisu Eken ile beraber ‘Kan Grubuna Göre Beslenme’ konusu tartışıldı.

Kan Gruplarına Göre Beslenme Yapılmalı

Dyt. Bengisu Eken, Yaşadığı coğrafyaya göre kan grupları ve beslenme özellikleri arasındaki ilişkilerin incelendiği konuşmasında, beslenme çeşidine göre alınan besinlerdeki bileşenlerin kanı olumlu ya da olumsuz şekilde etkilediği, bu duruma göre beslenmenin düzenlenmesi gerektiğine inanıldığı belirtti.

Eken, konuyla ilgili olarak kandaki yararlı bileşenlerin kanın akış hızını artırırken, zararlı bileşenlerin ise akış hızını azalttığı, ayrıca zararlı bileşenlerin kan yoluyla organlarımıza taşınarak çeşitli hastalıklara sebep olabildiği makalelerin literatürde bulunduğu anlattı.

Yapılan araştırmalarda kan grubunda beklenmeyen sonuçlarla da karşılanmasının mümkün olduğu ifade eden Eken, hatalı besin seçimlerinin mevcut hastalıkların ilerlemesine veya tetiklenmesine neden olabildiği, kişide bir besine karşı intolerans veya alerji bireysel olabilirken bunun aynı kan grubuna sahip milyonlarca insana genellemenin hatalı bir yaklaşım olduğu söyledi.

Bengisu Eken, kan grubunun çeşidine göre önerilen egzersizlerin ise kişinin fizyolojik durumuna her zaman uygun olmayabileceği, uygulanmada bir takım sakatlık ve rahatsızlıklara neden olabileceği, ayrıca listelerde yararlı görülen besinlerin aşırı tüketiminin diyabet, yüksek tansiyon, aşırı kilo alımı ve kanser gibi bir çok hastalığın oluşmasına da sebep olabileceğini de vurguladı.

Etkinlikler sosyal Medyadan Takip Edilebiliyor…

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