YDÜ’de “Medya ve Sinema Sempozyumu” yapıldı

YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nün düzenlediği “Medya ve Sinema” Sempozyumu bugün yapıldı. YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nce düzenlenen panelde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu yapıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İletişim Fakültesi Radyo, TV, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede medyayı ayrı ele almak gerektiğini söyleyerek, “ülkemizde medya her gün gelişmekte, güçlenmekte, mutlaka bir takım sorunları sıkıntıları vardır. Onun üzerinde de hükümet olarak çalışma yapmak durumunda ve onların önündeki engelleri de kaldırıp, özgür, güçlü, tarafsız yayın ilkelerine bağlı kalarak medyanın gelişmesine de katkı sağlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Sinemanın, 1950’li yıllarda ülkeye geldiğini ve Kıbrıs Türkü’nü birarada tutmak için önemli etken olduğunu dile getiren Özyiğit, 1960’lı yılların çatışmaların yaşandığı zor yıllar olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin dar alana sıkışarak birbirine tutunduğunu ve bu toprakları vatan yaptığını kaydetti.

Kendi yaşantısından örnekler veren Özyiğit, köylerinde kulüpte bir televizyon olduğunu ve 15 günde veya ayda bir gösterilen filmi, “büyük bir zevkle izlemek için” tüm köylünün toplandığını anlattı.

Şimdilerde sinemalarda veya çeşitli dizilerde rola alan Kıbrıslı çok iyi oyuncuların bulunduğunu dile getiren Özyiğit, bakanlık olarak kendilerine düşen görevin ise bu tür çalışmalara, bu yolda yürüyen farklı sanat dallarında kendini göstermeye çalışan ve ülkenin tanıtımı açısından da son derece önemli katkılar koyan kişilere destek olmak olduğunu kaydetti.

KASAP

İletişim Fakültesi Radyo, TV, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ise, film ve sinema kültürünün adaya geliş süreci hakkında bilgi vererek, sinemanın insan kültürüne yansımasının önemini anlattı.

Konuşmaların ardından, panele geçildi.

Panelin oturum Başkanlığını Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Güney yaptı.

Paneldeki konuşmacılar ise şöyle:

“Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topla, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve yönetmenler Cemal Yıldırım, Ömer Evre ve Vasfi Çiftçioğlu”.