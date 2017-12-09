YDÜ'de Mevlana Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Mevlana Celaleddin Rumi’nin 744. ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana çeşitli etkinliklerle anılacak

Büyük Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi’nin 744. ölüm yıldönümünde Hz. Mevlana çeşitli etkinliklerle anılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü ve Yunus Emre Enstitüsü’nün işbirliğinde düzenlenecek etkinliklerimiz, bu yıl da yine İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun katkılarıyla Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda, 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00’da Lefkoşa Mevlevihanesi’nde, 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi 4 numaralı konferans salonunda ve 17 Aralık 2017 Pazar günü saat 19:00’da Lefkoşa Mevlevihanesi’nde (Tekke Bahçesi) Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi yapılacaktır.

Gösteriler ücretsiz ve halka açık olacaktır.