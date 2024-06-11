YDÜ'de “Moe Açık Hava Sahnesi” Cuma günü açılıyor

Moe Açık Hava Sahnesi, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap ile Master Of Experience ve Fabric House Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Yakuboğlu’nun hayata geçirdiği Kültür Sanat Kıbrıs’ın ilk projesi olma özelliği taşıyor.

Verilen bilgiye göre, Moe Açık Hava Sahnesi geçtiğimiz günlerde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Dorana Residence’ın 9’uncu katında düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlikte yurt dışında bulunan Dr. Enver Haskasap’ı temsilen Mustafa Akpolat konuşma yaptı. Daha sonra da Tufan Yakuboğlu söz aldı.

Akpolat

Akpolat, kültür sanat alanında dünyadaki seçkin örnekleri, yeni girişimleri, farklı akımları Kıbrıs’taki sanatseverlere sunmayı, adanın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Yakuboğlu

Tufan Yakuboğlu ise konuşmasında, “İçinde Hayat Var” sloganıyla açılacak MOE Açık Hava Sahnesi’nin yaz boyunca Kıbrıs’ın sosyal ve kültürel yaşamına dokunacağını belirtti.

Yakuboğlu’nun paylaştığı etkinlik programı şöyle:

“14 Haziran Çok Güzel Hareketler 2; 21 Haziran Can Yılmaz-Zafer Algöz /Burada Olan Burada Kalır; 22 Haziran Mor ve Ötesi Konseri; 5 Temmuz Ali Congun; 6 Temmuz Köfn Konseri; 13 Temmuz Fatma Turgut Konseri; 19 Temmuz Doğu Demirkol; 24-26 Temmuz Jimnastik Yarışmaları; 27 Temmuz Emre Aydın; 3 Ağustos Yaşlı Amca; 9 Ağustos Tahsin Hasoğlu; 10 Ağustos Adamlar; 16 Ağustos Baturay Özdemir; 6 Eylül Tolga Çevik Tolkshow, 7 Eylül Uzi; 20 Eylül Güldür Güldür Show ve 24 Eylül Cem Yılmaz.”