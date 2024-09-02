YDÜ'de Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 4 Eylül’de yapılacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı Müzik Öğretmenliği bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik 2024-2025 Güz Dönemi yetenek sınavını 4 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye vatandaşı adayların katılabileceği sınav, saat 10.00’da Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde düzenlenecek.

Sınava katılmak isteyen Yurt dışında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türkiye vatandaşı adaylar; bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine başvurabilir ve/veya neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ön kayıt yaptırabilirler. Adaylar ayrıca 90 533 854 4308 WhatsApp mesaj hattı ile ön kayıt yaptırılabilen sınav yüz yüze ve online seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği’ne başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları ön koşul olarak aranmaktadır. Lisans seviyesi sınavda içeriğinde adayların; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, hazırlanan bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, enstrümanı ile bir eser/etüd seslendirmesi ve mülakattan oluşan sınavda 50 puan ve üzerinde geçer puan almaları beklenmektedir. Bu doğrultuda aday öğrenci başarılı sayılarak bölüme kabul edileceklerdir.

Yüksek lisans ve doktora seviyesi için yapılacak yetenek sınavı; müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman seslendirme (bir etüd ve bir eser) aşamalarından oluşan sınavla gerçekleşecektir. Sınavdan toplam 50 puan ve üzerinde alan öğrenciler başarılı sayılarak bölüme kabul edilecektir. Yetenek sınavına başvuran adayların; başvuru maillerinde ad-soyad, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması ayrıca sınava online veya yüz yüze girme taleplerini belirtmeleri gerekiyor.